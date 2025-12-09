Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

THY'nin 11 ayda taşıdığı yolcu sayısı 85,3 milyon oldu

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şirketin kasım ayı yolcu ve kargo trafik verilerine yer verildi. Türk Hava Yolları (THY), bu yıl ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 8,4 artırdı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
THY'nin 11 ayda taşıdığı yolcu sayısı 85,3 milyon oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 16:12

Türk Hava Yolları (), bu yıl ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 8,4 artırarak 85,3 milyon yolcu taşıdı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şirketin kasım ayı yolcu ve trafik verilerine yer verildi.

Arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında kapasitesini 2024 yılının yüzde 10,3 üzerine çıkaran THY, bu ayda toplam 7,4 milyon yolcu taşırken dış hat doluluk oranı yüzde 84,3, iç hat doluluk oranı ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer Kasım 2024 döneminde 2,4 milyonken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 18,9 artarak 2,9 milyona çıktı.

Şirketin Kasım 2024 döneminde 20,2 milyar olan toplam AKK'si, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 10,3 artarak 22,3 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi, Kasım 2025 döneminde 2024 yılına göre yüzde 14,8 artarak 190,7 bin ton olarak kaydedildi.

THY'nin 11 ayda taşıdığı yolcu sayısı 85,3 milyon oldu

11 AYIN DETAYLI VERİLERİ

Bir önceki yıla kıyasla yılın 11 ayında taşınan toplam yolcu ve kargo verilerine bakıldığında THY, 2024 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısını yüzde 8,4 artırarak 85,3 milyon yolcu taşıdı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Kasım 2024 döneminde 28,8 milyonken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 12,8 artarak 32,5 milyon oldu.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-kasım döneminde yüzde 83,2 olarak kaydedildi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,9 seviyesinde, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86,3 olarak gerçekleşti.

THY'nin 11 ayda taşıdığı yolcu sayısı 85,3 milyon oldu

AKK, ocak-kasım döneminde 2024 yılında 232,8 milyarken, 2025'te yüzde 7,4 artarak 249,9 milyara yükseldi.

Şirketin 2024 yılında 1,8 milyon ton olan toplam taşınan kargo ve posta hacmi, 2025 yılında yüzde 7,6 artarak 2 milyon tona çıktı.

Kasım ayı sonu itibarıyla THY'nin filosundaki uçak sayısı ise 513 oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
THY ile South African Airways arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı
ETİKETLER
#thy
#kargo
#yolcu sayısı
#Uçak Trafiği
#Kasım 2025
#Ocak-kasım 2025
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.