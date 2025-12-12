TBMM'de taciz iddiasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 4 kişiye gözaltı kararı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) stajyer öğrencilere yönelik taciz iddialarıyla ilgili soruşturma genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen cinsel suçlar soruşturması kapsamında TBMM lokantasında görev yapan 4 aşçı hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturmanın, TBMM lokantasında staj yapan küçük yaştaki meslek lisesi öğrencilerine yönelik taciz iddiaları üzerine başlatıldığı öğrenildi. İddialar kapsamında daha önce bir Meclis personelinin görevden uzaklaştırıldığı ve tutuklandığı açıklanmıştı.