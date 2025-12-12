Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

Kategoriler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih kamuoyuyla paylaşıldı.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılama Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda 9 Mart 2026 tarihinde yapılacak.
İBB Başkanı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu hazırlanan iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak geçiyor. İddianamede ayrıca altı ismin daha örgüt yöneticisi olduğu belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu hakkında ise yöneltilen suçlardan 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar şu şekilde;
Dava dosyasında kamunun 10 yıllık süreçte 160 milyar TL zarara uğratıldığı öne sürülüyor. Metro ve İSKİ projeleri için alınan kredilerin amacı dışında kullanıldığı belirtiliyor.