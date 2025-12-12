Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih kamuoyuyla paylaşıldı.

İLK DURUŞMA 9 MART'TA

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılama Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda 9 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

EKREM İMAMOĞLU'NUN 2 BİN YIL HAPSİ İSTENİYOR

İBB Başkanı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu hazırlanan iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak geçiyor. İddianamede ayrıca altı ismin daha örgüt yöneticisi olduğu belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu hakkında ise yöneltilen suçlardan 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İMAMOĞLU'NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR...

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar şu şekilde;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

Suç delillerini gizleme (2 kez)

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu malına zarar verme

Rüşvet alma (47 kez)

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

İrtikap (9 kez)

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Çevrenin kasten kirletilmesi

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Orman Kanunu'na Muhalefet

Maden Kanunu'na muhalefet

160 MİLYAR TL'LİK KAMU ZARARI

Dava dosyasında kamunun 10 yıllık süreçte 160 milyar TL zarara uğratıldığı öne sürülüyor. Metro ve İSKİ projeleri için alınan kredilerin amacı dışında kullanıldığı belirtiliyor.