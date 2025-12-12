Menü Kapat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik suç örgütü davasının ilk duruşma tarihi belli oldu. İddianamede; Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İşte detaylar...

Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
16:49
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
17:15

’ne yönelik '' soruşturması kapsamında, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ile 105'i tutuklu 402 sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih kamuoyuyla paylaşıldı.

İLK DURUŞMA 9 MART'TA

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılama Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda 9 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

EKREM İMAMOĞLU'NUN 2 BİN YIL HAPSİ İSTENİYOR

İBB Başkanı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu hazırlanan iddianamede " yöneticisi" olarak geçiyor. İddianamede ayrıca altı ismin daha örgüt yöneticisi olduğu belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu hakkında ise yöneltilen suçlardan 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

İMAMOĞLU'NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR...

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar şu şekilde;

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  • Rüşvet (12 kez)
  • Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)
  • Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)
  • Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)
  • Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)
  • Suç delillerini gizleme (2 kez)
  • Haberleşmenin engellenmesi
  • Kamu malına zarar verme
  • Rüşvet alma (47 kez)
  • Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
  • İrtikap (9 kez)
  • İhaleye fesat karıştırma (70 kez)
  • Çevrenin kasten kirletilmesi
  • Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
  • Orman Kanunu'na Muhalefet
  • Maden Kanunu'na muhalefet
Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

160 MİLYAR TL'LİK KAMU ZARARI

dosyasında kamunun 10 yıllık süreçte 160 milyar TL zarara uğratıldığı öne sürülüyor. Metro ve İSKİ projeleri için alınan kredilerin amacı dışında kullanıldığı belirtiliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu 'diploma' davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu iddianamesinde konuşmalar ortaya çıktı! Tehditle kreş: 'Eğer yapmazsa...'

#ekrem imamoğlu
#istanbul büyükşehir belediyesi
#rüşvet
#yolsuzluk
#dava
#örgüt
#Hapis Cezası
#Gündem
