TGRT Haber
13°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Ülkenin birçok noktasında zemin çöküyor! Büyük tehlike kapıda

İran'ın bazı bölgelerinde zeminin 40 santimetre çöktüğü açıklandı. Su sıkıntısı çeken ülkede büyük tehlike kapıda.

Ülkenin birçok noktasında zemin çöküyor! Büyük tehlike kapıda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
16:42
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
16:42

Koruma Kurumu Danışmanı Ali Beytullahi, ülkedeki nedeniyle bazı bölgelerde zeminin 40 santimetreye kadar çöktüğünü söyledi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Beytullahi, "Geçmişte su açısından zengin bir ülkeydik ancak şu an ülkenin bazı bölgelerinde zeminin 40 santimetreye kadar çöktüğünü görüyoruz. Su kaynaklarını dikkatsizce kullanamaya devam edersek bu durum şehirlerimiz için ciddi tehlike oluşturacak.” dedi.

Ülkenin birçok noktasında zemin çöküyor! Büyük tehlike kapıda

''ÇÖKME HIZI BAKIMINDAN DÜNYADA İLK SIRADA''

Zemin çökmesinin yer altı sularının azalması ile doğru orantılı olduğuna işaret eden Beytullahi, "İran yer altı su kaynaklarındaki açıklık açısından ve 'nin ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Zemin çökmesi genişliği açısından ise Çin ve Endonezya'dan sonra gelmektedir. Ancak İran, çökme hızı bakımından dünyada ilk sırada yer alıyor." diye konuştu.

Ülkenin birçok noktasında zemin çöküyor! Büyük tehlike kapıda

YILLIK ÇÖKME ORANI 10 SANTİMETRENİN ÜZERİNDE

Ülkedeki 31 eyaletin 18'inde yıllık çökme oranının 10 santimetrenin üzerinde olduğuna dikkati çeken Beytullahi, şunları kaydetti:

"Rafsancan bölgesindeki zemin çökmeleri zaman zaman 40 santimetreye ulaşıyor. Geçen sene Elbruz'un güneyinde 35 santimetre, Tahran'ın güneybatısında yaklaşık 30 santimetre, Kum, Gülistan ve Horasan Rezevi'de ise 20-22 santimetre zemin çökmesi yaşandı."

Ülkenin birçok noktasında zemin çöküyor! Büyük tehlike kapıda
TGRT Haber
