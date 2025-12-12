Forbes listeyi hazırladı, sıralamada dünyaca ünlü şarkıcı da var: İşte 'Dünyanın En Güçlü Kadınları'

2-CHRISTINE LAGERDE

Avrupa ve küresel finans dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Christine Lagarde, 2019’dan bu yana Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı olarak görev yapıyor. Ekonomi ve hukuk alanındaki köklü kariyeriyle öne çıkan Lagarde, aynı zamanda ECB’nin başına geçen ilk kadın unvanına sahip.

Lagarde, Avrupa Merkez Bankası’ndaki görevi öncesinde 2011-2019 yılları arasında Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı olarak küresel ekonomik politikalara yön verdi. Bundan önce ise Fransa’da ekonomi, maliye ve sanayi bakanlığı görevlerini üstlendi.

Kriz yönetimi, para politikası ve finansal istikrar konularındaki etkili duruşuyla tanınan Lagarde, bugün dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.