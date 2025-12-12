Hem ehliyetsiz hem plakasız! Otomobille çarpıştı, yola savruldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada; Ramazan C. T.'nin kullandığı otomobil, Yaren Ş.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan Yaren Ş., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından yapılan kontrolde motosikletin plakasının takılı olmadığı, motorlu bisiklet sürücüsünün de sürücü belgesinin olmadığı belirlenerek toplam 53 bin 67 TL para cezası uygulandı.