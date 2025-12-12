Gelin ve damadı şaşkına çevirdi! Altın yerine köpek taktı

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştiren aşçı Muammer Akçümen (22) ve ev hanımı Tuğba Akçümen çiftine, davetlilerden Süleyman Gültekin (35) tarafından takı merasiminde alışılmışın dışında bir hediye takdim edildi. Damadın bu cins köpeklere olan ilgisini bilen Gültekin, düğün hediyesi olarak yavru bir kangal köpeği verdi. Hediye karşısında hem çift hem de davetliler büyük bir şaşkınlık yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Damat Muammer Akçümen, o anları anlatırken, arkadaşının daha önce getireceğini söylediğini ancak inanmadığını belirterek, "Düğünümde çok sevdiğim kangal köpeğini getireceğini söylemişti. Tabii ben kendisine inanmamıştım. Sonrasında takı sırasında güzel bir şarkıyla elinde köpekle içeriye girdi. Herkes çok şaşırdı." şeklinde konuştu. Gelin Tuğba Akçümen de yavru köpeği görünce çok şaşırdığını ifade etti.