10°
Editor
 Erdem Avsar

İstanbul 2026 İSPARK otopark zammı ne kadar? Yeni ücretler belli oldu

İstanbul'da, İBB iştiraklerinden İSPARK tarafından işletilen otoparklarda 2026 yılında uygulanacak zam oranı ve ücretler netleşti. Yeni fiyat tarifesi İstanbullular tarafından ilgi konusu oldu.

İstanbul 2026 İSPARK otopark zammı ne kadar? Yeni ücretler belli oldu
'da tarafından yönetilen otoparkların fiyatlarına büyük artış yapıldı.

İBB Meclisi'nde onaylanan yeni ücret tarifeleri, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni tarife doğrultusunda, İSPARK'ın fiyatları İstanbul genelinde yüzde 62,5’e kadar yükseltilecek.

İstanbul 2026 İSPARK otopark zammı ne kadar? Yeni ücretler belli oldu

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa gibi ilçelerde ise otopark ücretleri şu biçimde arttı:

  • 1 saate kadar: 80 TL’den 110 TL’ye
  • 1-2 saat arası: 110 TL’den 140 TL’ye
  • 2-4 saat arası: 130 TL’den 170 TL’ye
  • 4-8 saat arası: 170 TL’den 220 TL’ye
  • 8-12 saat arası: 210 TL’den 260 TL’ye
  • 12-24 saat arası: 310 TL’den 370 TL’ye
İstanbul 2026 İSPARK otopark zammı ne kadar? Yeni ücretler belli oldu

Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar gibi merkezi ilçelerde ise otopark ücretleri şöyle düzenlendi:

  • 1 saate kadar: 100 TL’den 140 TL’ye
  • 1-2 saat arası: 130 TL’den 180 TL’ye
  • 2-4 saat arası: 160 TL’den 230 TL’ye
  • 4-8 saat arası: 200 TL’den 280 TL’ye
  • 8-12 saat arası: 260 TL’den 370 TL’ye
  • 12-24 saat arası: 400 TL’den 450 TL’ye
İstanbul 2026 İSPARK otopark zammı ne kadar? Yeni ücretler belli oldu

Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgelerinde park fiyatı şu şekilde güncellenecek:

  • 1 saate kadar: 150 TL’den 200 TL’ye
  • 1-2 saat arası: 180 TL’den 240 TL’ye
  • 2-4 saat arası: 220 TL’den 300 TL’ye
  • 4-8 saat arası: 275 TL’den 380 TL’ye
  • 8-12 saat arası: 350 TL’den 450 TL’ye
  • 12-24 saat arası: 500 TL’den 550 TL’ye
#istanbul
#zam
#trafik
#fiyat artışı
#otopark
#ispark
#Aktüel
