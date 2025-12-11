İstanbul 2026 İSPARK otopark zammı ne kadar? Yeni ücretler belli oldu

Kategoriler
İstanbul
İstanbul'da İSPARK tarafından yönetilen otoparkların fiyatlarına büyük artış yapıldı.
İBB Meclisi'nde onaylanan yeni ücret tarifeleri, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.
Yeni tarife doğrultusunda, İSPARK'ın otopark fiyatları İstanbul genelinde yüzde 62,5’e kadar yükseltilecek.
Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa gibi ilçelerde ise otopark ücretleri şu biçimde arttı:
Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar gibi merkezi ilçelerde ise otopark ücretleri şöyle düzenlendi:
Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgelerinde park fiyatı şu şekilde güncellenecek: