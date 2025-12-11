İstanbul 2026 İSPARK otopark zammı ne kadar? Yeni ücretler belli oldu

İstanbul'da İSPARK tarafından yönetilen otoparkların fiyatlarına büyük artış yapıldı.

İBB Meclisi'nde onaylanan yeni ücret tarifeleri, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni tarife doğrultusunda, İSPARK'ın otopark fiyatları İstanbul genelinde yüzde 62,5’e kadar yükseltilecek.

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa gibi ilçelerde ise otopark ücretleri şu biçimde arttı:

1 saate kadar: 80 TL’den 110 TL’ye

1-2 saat arası: 110 TL’den 140 TL’ye

2-4 saat arası: 130 TL’den 170 TL’ye

4-8 saat arası: 170 TL’den 220 TL’ye

8-12 saat arası: 210 TL’den 260 TL’ye

12-24 saat arası: 310 TL’den 370 TL’ye

Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar gibi merkezi ilçelerde ise otopark ücretleri şöyle düzenlendi:

1 saate kadar: 100 TL’den 140 TL’ye

1-2 saat arası: 130 TL’den 180 TL’ye

2-4 saat arası: 160 TL’den 230 TL’ye

4-8 saat arası: 200 TL’den 280 TL’ye

8-12 saat arası: 260 TL’den 370 TL’ye

12-24 saat arası: 400 TL’den 450 TL’ye

Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgelerinde park fiyatı şu şekilde güncellenecek: