Fenerbahçe Medicana VakıfBank maç skoru kaç kaç? Sultanlar Ligi’nde nefes kesen gece

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank’ı ağırladı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.

Bu skorla birlikte VakıfBank, 10'da 10 yaparak bu sezonki tüm müsabakalarını kazanmış oldu ve liderliğini korudu.

Fenerbahçe Medicana ise ligde bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.

Ayrıca Sarı-Lacivertliler, bu sezon çıktığı 13. resmi karşılaşmada ilk defa kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, mücadeleyi tribünden izledi.

Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 23-25, 13-15