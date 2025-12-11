Fenerbahçe Medicana VakıfBank maç skoru kaç kaç? Sultanlar Ligi’nde nefes kesen gece

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank’ı ağırladı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.
Bu skorla birlikte VakıfBank, 10'da 10 yaparak bu sezonki tüm müsabakalarını kazanmış oldu ve liderliğini korudu.
Fenerbahçe Medicana ise ligde bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.
Ayrıca Sarı-Lacivertliler, bu sezon çıktığı 13. resmi karşılaşmada ilk defa kaybetti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, mücadeleyi tribünden izledi.
Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 23-25, 13-15