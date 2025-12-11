Menü Kapat
Mardin'de zincirleme kaza! Faciada 4 kişi hayatını kaybetti

'in Ömerli ilçesine bağlı Taşgedik Mahallesi mevkiinde, 50 NC 075 plakalı bir otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında büyük bir facia yaşandı. İhbarın hemen ardından kaza yerine ulaşan sağlık, itfaiye, AFAD ve kolluk kuvvetleri ekipleri, olay yerinde geniş çaplı çalışma başlattı. Elde edilen bilgilere göre, feci kazada Suna Fidan, Mehmet Nur Fidan, Gülbahar Fidan ve Ramazan Fidan olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybederken, Semire D., Selahattin D., Ahmet F., Mehmet F. ve Mehmet Nur Ü. isimli 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Üç aracın çarpışmasıyla meydana gelen ve sayısının 4’e yükseldiği bu ağır trafik kazasıyla ilgili inceleme devam ediyor.

