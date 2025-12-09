İstanbul TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

Akşam saatlerinde Avrupa Otoyolu üzerinde 3 araçlı sıkışmalı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Tır ve kamyonet şoförleri araçlarından kendi imkanlarıyla yaralı olarak çıkarken, kamyonette sıkışan yolcular Necati K. ve yabancı uyruklu Sherzod R., Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çorlu İtfaiye kaza kırım ekibinin gayretli çalışması sonrası kurtarıldı.

ÇEVRE İLÇELERDEN AMBULANS SEVK EDİLDİ

Olay yerine, Çerkezköy, Silivri ve Ergene ilçelerinden gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne'den İstanbul istikametine trafikte yaklaşık 1 saat aksama meydana geldi. Sıkışmalı kaza nedeniyle yaralılara müdahale sırasında bir süre kapatılan yol, İstanbul Silivri Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.