TGRT Haber
Canlı Yayın
11°
 Murat Makas

'Futbolda bahis' soruşturmasında hakimlik yazıları ortaya çıktı! Maç sonuçlarına direkt etki: Rakip kazanır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanan bazı şüpheliler hakkındaki hakimlik yazısına ulaşıldı. Sulh Ceza Hakimliğinin yazısında, Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı gibi isimlerin bahis kanalları ortaya çıktı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
11:05
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
11:05

Türk futbolunun kara lekesi bahis skandallarında operasyonlar derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerle ilgili sulh ceza hakimliklerinin karar yazısına ulaşıldı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, şüpheliler Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci ve Emircan Çiçek'in 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nda düzenlenen "şike" suçundan tutuklanmaları talep edildiği ifade edildi.

'Futbolda bahis' soruşturmasında hakimlik yazıları ortaya çıktı! Maç sonuçlarına direkt etki: Rakip kazanır

MERT HAKAN YANDAŞ'IN PARA TRANSFERİ

Kolluk tutanakları, MASAK raporları, dijital materyal incelemesi ve tüm dosya kapsamında şüpheli Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen'e Aralık 2021 ve Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transferi yaptığı belirtildi.

Şüpheli Dikmen'in Yandaş'tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği ifade edilen karar yazısında, Dikmen'in şüpheli Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira gönderdiği aktarıldı. Kararda şüpheli Dikmen'in şüpheli Yandaş'tan para transferi almaya başladığı Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Spor Kulübü'nün maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu belirtildi.

'Futbolda bahis' soruşturmasında hakimlik yazıları ortaya çıktı! Maç sonuçlarına direkt etki: Rakip kazanır

"MÜSABAKA SONUÇLARINI ETKİLEMEYE YÖNELİK EYLEMLERDE BULUNDUĞU"

Şüpheli Yandaş'ın dijital materyal incelemesine ilişkin karar yazısında, şüphelinin oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği, böylelikle şüpheli Yandaş'ın, şüpheli Ersen Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Karar yazısında, şüpheli Kerem Yusuf Sirkeci'nin Fatih Karagümrük AŞ'de aktif futbolcu olduğu, "Nesine" sitesinde üyelik kaydının bulunduğu 19 Ekim 2025'te oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük AŞ maçına "1,5 üstü atar", 2021'de oynanan Samsunspor-Fatih Karagümrük AŞ maçına "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı belirtildi.

Şüpheli Sirkeci'nin dijital materyal incelemelerinde üzerine atılı suçu işlediğine dair mesajlarının olduğu, oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği ifade edildi.

ŞÜPHELİ EMİRCAN ÇİÇEK'İN YAZIŞMA VE PAYLAŞIMLARI

Yazıda, şüpheli Emircan Çiçek'in Pendikspor AŞ'de aktif futbolcu olduğu, "Nesine" sitesinde üyeliğinin bulunduğu, Pendikspor'da oynadığı döneme ilişkin Pendikspor-Amedspor karşılaşması ile Erzurumspor-Pendikspor'a "rakip takım kazanır" şeklinde bahis yaptığının anlaşıldığı, dijital materyal incelemelerinde üzerine atılı suçu işlediğine dair yazışma ve paylaşımlarının tespit edildiği, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak müsabakanın sonucunu etkilediği kaydedildi.

'Futbolda bahis' soruşturmasında hakimlik yazıları ortaya çıktı! Maç sonuçlarına direkt etki: Rakip kazanır

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararında da şüpheliler Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak ve Bartu Kaya'nın üzerlerine atılı şike suçunu işledikleri iddiasıyla tutuklamaya sevk edildiği kaydedildi.

Yazıda, şüpheli Emrah Çelik'in Antalyaspor AŞ'nin ikinci başkanı olduğu açık kaynak araştırmasında yöneticisi olduğu dönemde Antalyaspor maçları için bahis yaptığı yönünde bilgilerin bulunduğu vurgulandı.

Şüpheli Yunus Emre Tekoğul'un "Misli" sitesinde üyelik kaydının olduğu, bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor futbol takımında futbolcu olduğu, şüphelinin oynama şekli olarak 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük-Sakaryaspor müsabakasına "maç sonucu rakip kazanır" şeklinde bahis oynadığı anlatılan yazıda, şüphelinin dijital materyal incelemelerinde bir yasa dışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj, ilgili bahis sitesine ait kupon, "Nesine" isimli yasal bahis sitesinden üyelere gönderilen mesaj tespit edildiği ifade edildi.

METEHAN BALTACI'NIN YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE GİRİŞ YAPTIĞI BELİRLENDİ

Yazıda, şüpheli Metehan Baltacı'nın "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu Galatasaray Spor Kulübü'nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı belirtilerek, şüphelinin "kendi takımı kazanır ve 2,5 üstü gol olur" şeklinde bahis aldığı, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemede bahis oynanması ile kupon önerisinde bulunduğuna ilişkin mesajlar tespit edildiği, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

'Futbolda bahis' soruşturmasında hakimlik yazıları ortaya çıktı! Maç sonuçlarına direkt etki: Rakip kazanır

Şüpheli İzzet Furkan Malak yönünden yapılan tespitlerde ise şüphelinin en son 7 Ağustos'ta Göztepe Spor Kulübü AŞ'de SGK kaydının bulunduğu ancak aktif kaydı olmayan futbolcu olan şüphelinin "Nesine" isimli sitede üyelik kaydının bulunduğu ifade edilen şüphelinin 6 Ekim 2023'te Boluspor-Göztepe maçına "2,5 alt" şeklinde bahis oynadığı dijital materyallerinde ise yasa dışı bahis sitesine ait görsel ve rulet oynandığına ilişkin resimler tespit edildiği vurgulandı.

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı mı neden? Bahis soruşturması tutuklananların isimleri

Yazıda, şüpheli Bartu Kaya yönünden yapılan değerlendirmede ise Amed Sportif Faaliyetler AŞ'de futbol oynadığı, şüphelinin "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesine üyelik kaydının bulunduğu, Bornova 1877 Sportif AŞ'de oynadığı dönemde, 1922 Konyaspor Bornova 1877 maçına bahis yaptığı ancak "Bilyoner" üzerinden gelen verilerde müsabakalara hangi bahsi yaptığının belirtilmediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

