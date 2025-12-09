Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı mı neden? Bahis soruşturması tutuklananların isimleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri duyurmasının ardından genişletilen futbolda bahis incelemesi sürüyor.
Hakem, yönetici ve futbolcuların bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın yer aldığı 29 şüpheli tutuklanmaları talebiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları amacıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de yer aldığı 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tutuklanma isteğiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da içinde bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. 9 kişinin prosedürleri ise devam ediyor
Tutuklanan isimlerin listesi şöyle:
1-Emrah Çelik
2-Yunus Emre Tekoğul
3-Metehan Baltacı
4-İzzet Furkan Malak
5-Bartu Kaya
6-Murat Sancak
7-Orkun Özdemir
8-Kadir Kaan Yurdakul
9-Faruk Can Genç
10-Alessane Ndao
11-Mert Hakan Yandaş
12-Ersen Dikmen
13-Kerem Yusuf Sirkeci
14-Emircan Çiçek
15-Ahmet Okatan
16-Gürhan Sünmez
17-Mehmet Emin Katipoğlu
18-Volkan Erten
19-Şahin Kaya
20-Ümit Kaya