Benim Sayfam
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı mı neden? Bahis soruşturması tutuklananların isimleri

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Metehan Baltacı, Alassane Ndao ve Mert Hakan Yandaş'ın da yer aldığı 20 kişi sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı mı neden? Bahis soruşturması tutuklananların isimleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
00:55
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
00:55

Türkiye Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri duyurmasının ardından genişletilen futbolda bahis incelemesi sürüyor.

, yönetici ve futbolcuların bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın yer aldığı 29 şüpheli tutuklanmaları talebiyle, 10 şüpheli ise altına alınmaları amacıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı mı neden? Bahis soruşturması tutuklananların isimleri

Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de yer aldığı 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tutuklanma isteğiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da içinde bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. 9 kişinin prosedürleri ise devam ediyor

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı mı neden? Bahis soruşturması tutuklananların isimleri

Tutuklanan isimlerin listesi şöyle:

1-Emrah Çelik

2-Yunus Emre Tekoğul

3-Metehan Baltacı

4-İzzet Furkan Malak

5-Bartu Kaya

6-Murat Sancak

7-Orkun Özdemir

8-Kadir Kaan Yurdakul

9-Faruk Can Genç

10-Alessane Ndao

11-Mert Hakan Yandaş

12-Ersen Dikmen

13-Kerem Yusuf Sirkeci

14-Emircan Çiçek

15-Ahmet Okatan

16-Gürhan Sünmez

17-Mehmet Emin Katipoğlu

18-Volkan Erten

19-Şahin Kaya

20-Ümit Kaya

#Futbol
#futbolcu
#hakem
#tutuklama
#tff
#yasa dışı bahis
#Adli Kontrol
#Aktüel
