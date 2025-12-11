Beton mikserini temizlerken feci şekilde ölmüştü! Yakınları, şirket yetkililerini tekme tokat dövdü

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Arnavutköy'de beton mikserini temizlemek üzere aracın üzerine çıkan Ahmet Çakır, feci şekilde hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu'na cenazeyi almak üzere gelen Ahmet Çakır'ın yakınları orada bulunan şirket yetkilileri ile birbirine girdi. Çakır'ın yakınları şirket yetkililerini tekme ve tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.