En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Zamlı memur maaşları kalem kalem hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı ve rakamlar 2,5 yılın en düşük aylık artışına işaret etti. TÜİK’e göre aylık enflasyon %0,87, yıllık enflasyon ise %31,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri seti, memur maaşlarının 2026 yılı için yeniden hesaplanmasını zorunlu hale getirirken, beş aylık enflasyon farkı da tabloyu tamamen değiştirdi. Toplu sözleşme gereği maaşlara hem enflasyon farkı hem de 1.000 TL’lik ilave ödeme ekleniyor. Polisinden öğretmenine, doktordan mühendise kadar milyonların takip ettiği yeni zam oranlarında en çok sorulan soru ise aynı: “Kimin maaşı ne kadar artacak?” İşte eldeki son verilere göre kalem kalem zamlı memur maaşları...
MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ AYINDA NASIL ŞEKİLLENDİ?
Ocak 2025'te memur ve memur emeklisi için yüzde 10,57 enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu orana toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde zam da eklenince memur zammı yüzde 15,57 oldu. Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.
Toplu sözleşme zammı da memur maaşlarının hesaplanmasında önemli bir belirleyici. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.
MEMUR MAAŞINDA YENİ ZAM HESABI
Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam %17.57 olarak hesaplandı. Bu oranda 1.000 liralık taban aylık da eklenecek.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı şöyle şekillendi:
• Toplam enflasyon: %11.21
• 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Kasım ayı enflasyon hesabına göre mevcut durumda uygulanan 43 bin 726 liralık en düşük memur maaşı yeni zamla beraber 60 bin 366 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.
İşte kalem kalem zamlı memur maaşları...
Şube Müdürü (1/4 – Üniversite Mezunu)