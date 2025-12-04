Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Zamlı memur maaşları kalem kalem hesaplandı

Aralık 04, 2025 10:01
1
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Zamlı memur maaşları kalem kalem hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı ve rakamlar 2,5 yılın en düşük aylık artışına işaret etti. TÜİK’e göre aylık enflasyon %0,87, yıllık enflasyon ise %31,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri seti, memur maaşlarının 2026 yılı için yeniden hesaplanmasını zorunlu hale getirirken, beş aylık enflasyon farkı da tabloyu tamamen değiştirdi. Toplu sözleşme gereği maaşlara hem enflasyon farkı hem de 1.000 TL’lik ilave ödeme ekleniyor. Polisinden öğretmenine, doktordan mühendise kadar milyonların takip ettiği yeni zam oranlarında en çok sorulan soru ise aynı: “Kimin maaşı ne kadar artacak?” İşte eldeki son verilere göre kalem kalem zamlı memur maaşları...

 

2

MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ AYINDA NASIL ŞEKİLLENDİ?

Ocak 2025'te memur ve memur emeklisi için yüzde 10,57 enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu orana toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde zam da eklenince memur zammı yüzde 15,57 oldu. Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

Toplu sözleşme zammı da memur maaşlarının hesaplanmasında önemli bir belirleyici. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.

3

MEMUR MAAŞINDA YENİ ZAM HESABI 

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam %17.57 olarak hesaplandı. Bu oranda 1.000 liralık taban aylık da eklenecek.


Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı şöyle şekillendi:

• Toplam enflasyon: %11.21
• 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57

4

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR? 

Kasım ayı enflasyon hesabına göre mevcut durumda uygulanan 43 bin 726 liralık en düşük memur maaşı yeni zamla beraber 60 bin 366 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.

İşte kalem kalem zamlı memur maaşları...

 

5

Şube Müdürü (1/4 – Üniversite Mezunu) 

  • 2025 Ocak: 76.659 TL   
  • 2026 Zamlı: 90.127 TL

6

Memur (9/1 – Üniversite Mezunu)

  • 2025 Ocak: 52.617 TL
  • 2026 Zamlı: 61.861 TL

 

7

Uzman Öğretmen (1/4)

  • 2025 Ocak: 67.766 TL
  • 2026 Zamlı: 79.672 TL

 

8

Öğretmen (1/4)

  • 2025 Ocak: 61.146 TL
  • 2026 Zamlı: 71.889 TL

 

9

Başkomiser (3/1)

  • 2025 Ocak: 74.490 TL
  • 2026 Zamlı: 87.577 TL

 

10

Polis Memuru (8/1)

  • 2025 Ocak: 68.084 TL
  • 2026 Zamlı: 80.046 TL

 

11

Uzman Doktor (1/4)

  • 2025 Ocak: 126.119 TL
  • 2026 Zamlı: 148.278 TL

 

12

Hemşire (5/1 – Üniversite Mezunu)

  • 2025 Ocak: 61.759 TL
  • 2026 Zamlı: 72.610 TL

 

13

Mühendis (1/4)

  • 2025 Ocak: 78.200 TL
  • 2026 Zamlı: 91.739 TL

 

14

Teknisyen (11/1 – Lise Mezunu)

  • 2025 Ocak: 54.547 TL
  • 2026 Zamlı: 64.130 TL

 

15

Profesör (1/4)

  • 2025 Ocak: 111.348 TL
  • 2026 Zamlı: 130.911 TL

 

16

Araştırma Görevlisi (7/1)

  • 2025 Ocak: 73.792 TL
  • 2026 Zamlı: 86.757 TL

 

17

Vaiz (1/4)

  • 2025 Ocak: 63.916 TL
  • 2026 Zamlı: 75.146 TL

 

18

Avukat (1/4)

  • 2025 Ocak: 73.515 TL
  • 2026 Zamlı: 86.431 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.