Adana'da mide bulandıran görüntüler! Dere yatağı at ve eşek kalıntılarıyla doldu

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce dere yatağına bırakılan at ve eşek kalıntıları mahalle sakinlerini adeta çıldırttı.

Çevreye yayılan kötü koku ve çoğalan sineklerden şikayet eden vatandaşlar, durumun hem sağlık hem de çevre için ciddi bir risk oluşturduğu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle sakinleri, sorunun bir an önce çözülmesini ve dere yatağının düzenli olarak denetlenmesini istedi.

"KOKU VE SİNEKLER NEDENİYLE HASTALIKTAN KURTULAMIYORUZ"

Vatandaşlardan Mehmet Mustafa Köroğlu, "Buraya at ve eşek kemiği atıyorlar. Burası artık oturulmaz hale geldi. Kime şikayet edeceğimizi de bilmiyoruz. 50 defa şikayet ettik ama sonuç alamadık. Elimiz kolumuz bağlı kaldı. Burayı anlatmaya gerek yok; yol üzerinden bakınca bile kemik kaynıyor. Burada felaket bir koku var. Kapı penceremiz yaz kış kapalı. Koku ve sinekler nedeniyle hastalıktan kurtulamıyoruz" dedi.

"ATILAN PİSLİKLERİN HADDİ HESABI YOK"

Bölge sakini Rıdvan Dağlıgül ise dere yatağına güvenlik kamerası takılıp, at ve eşek kesenlerin tespit edilmesi gerektiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Buradan geçilmez hale geldi. Artık yaşanılmayacak bir ortam var. Koku, sinek ve hastalık nedeniyle durulmayacak bir hal aldı. Su zaten akmıyor. Atılan pisliklerin haddi hesabı yok. Sabaha karşı buraya at ve eşek kalıntılarını atıyorlar. Biz atanları görsek müdahale ederiz. Buraya güvenlik kameralarının kurulmasını istiyoruz. Kimin attığı oradan tespit edilebilir. Yetkililerin bunun üzerinde durmasını rica ediyoruz"