Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak? MEB yeni çalışma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okula başlama yaşıyla ilgili yeni bir düzenleme için çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Yapılan çalışma kapsamında okula başlama yaşının değişmesi de gündemde. Vatandaşlar tarafından okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak, neden gibi soruların cevapları merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak? MEB yeni çalışma başlattı
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 09:54

tarafından akran zorbalığını engelleyecek ve öğrencilerin akademik uyum sorununun önüne geçmek için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Son ortaya çıkan bilgilere göre bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir düzenleme için harekete geçti. Vatandaşlar tarafından ortaya çıkan haberlerin ardından okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak? MEB yeni çalışma başlattı

OKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilecek olan yeni düzenlemeyle birlikte ilkokula başlama yaşı değişecek. İlkokula başlama yaşı 69 aydan 72 aya çıkarılması gündemde. Ayrıca veliler dilekçe vererek, okula başlama yaşını 3 ay erkene veya ileriye çekebilecek.

Okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak? MEB yeni çalışma başlattı

OKULA BAŞLAMA YAŞI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınıf içi yaş farklılıkları en aza indirilerek, akran zorbalığının engellenmesi ve öğrencilerin akademik açıdan uyum sorunu yaşamaması hedefleniyor. Bu kapsamda okula başlama yaşı değiştirilecek.

Okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak? MEB yeni çalışma başlattı

OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLACAK?

Okula başlama yaşı mevcut sistemde 69 ay olarak belirtiliyor. Veliler dilekçe vererek 66-68 ay aralığındaki çocuklarını okula erken başlatabiliyor. Ayrıca 69, 70 ve 71 ayını dolduran çocukların ilkokula başlaması 1 yıl velilerin isteği doğrultusunda ertelenebiliyor.

Yeni düzenleme kapsamında okula başlama yaşı 69 aydan 72 aya çıkarılacak. Veliler yine çocuklarını 3 ay erken ya da 3 ay sonra okula başalaması için dilekçe verebilecek.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#öğretim
#akran zorbalığı
#Okula Başlama Yaşı
#Akademik Uyum
#Eğitim Düzenlemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.