Okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak? MEB yeni çalışma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akran zorbalığını engelleyecek ve öğrencilerin akademik uyum sorununun önüne geçmek için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Son ortaya çıkan bilgilere göre bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir düzenleme için harekete geçti. Vatandaşlar tarafından ortaya çıkan haberlerin ardından okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

OKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilecek olan yeni düzenlemeyle birlikte ilkokula başlama yaşı değişecek. İlkokula başlama yaşı 69 aydan 72 aya çıkarılması gündemde. Ayrıca veliler dilekçe vererek, okula başlama yaşını 3 ay erkene veya ileriye çekebilecek.

OKULA BAŞLAMA YAŞI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınıf içi yaş farklılıkları en aza indirilerek, akran zorbalığının engellenmesi ve öğrencilerin akademik açıdan uyum sorunu yaşamaması hedefleniyor. Bu kapsamda okula başlama yaşı değiştirilecek.

OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLACAK?

Okula başlama yaşı mevcut sistemde 69 ay olarak belirtiliyor. Veliler dilekçe vererek 66-68 ay aralığındaki çocuklarını okula erken başlatabiliyor. Ayrıca 69, 70 ve 71 ayını dolduran çocukların ilkokula başlaması 1 yıl velilerin isteği doğrultusunda ertelenebiliyor.

Yeni düzenleme kapsamında okula başlama yaşı 69 aydan 72 aya çıkarılacak. Veliler yine çocuklarını 3 ay erken ya da 3 ay sonra okula başalaması için dilekçe verebilecek.