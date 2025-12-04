Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Magazin
 Dilek Ulusan

Ece Seçkin'in villasını görenler şaştı kaldı! Gez gez bitiremedi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yeni yıl için süslediği villasını paylaştı. Evinin son halini sosyal medyada paylaşan Ece Seçkin'e "Çok kıskandık", "Ev o kadar büyük ki bir an hiç bitmeyecek zannettim" gibi yorumlar yapıldı.

04.12.2025
04.12.2025
saat ikonu 09:51

'Dibine Dibine', 'Adeyyo', 'Hoş Geldin Ayrılığa', 'Hoşuna mı Gidiyor?' gibi birçok popüler şarkıya imza atmış olan , kısa süre içerisinde Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

ECE SEÇKİN'İN VİLLASINI GÖRENLER "KISKANDIK" DEDİ

2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile evlenen Ece Seçkin, konser maratonuna devam ediyor. Sosyal medya hesabından video paylaşan Ece Seçkin takipçilerini hayrete düşürdü.

Ece Seçkin'in villasını görenler şaştı kaldı! Gez gez bitiremedi

şarkıcı Ece Seçkin'in yeni yıl için villasını süsletti. Ece Seçkin'in villasını görenler ise hayrete düştü. Adeta büyük oyun parkını andıran ev için "Kıskandık" yorumları yapıldı.

Ece Seçkin'in villasını görenler şaştı kaldı! Gez gez bitiremedi
Müge Anlı'nın 24 yaşında Mahsun Kırmızıgül ile yaptığı Belalım düeti ortaya çıktı
Pankreas kanseriyle mücadele eden şarkıcı Soner Olgun'dan yeni haber! Son sağlık durumunu paylaştı
#ece seçkin
#ünlü
#Villası
#Yılbaşı
#Türk Pop Müziği
#Magazin
