Ece Seçkin'in villasını görenler şaştı kaldı! Gez gez bitiremedi

'Dibine Dibine', 'Adeyyo', 'Hoş Geldin Ayrılığa', 'Hoşuna mı Gidiyor?' gibi birçok popüler şarkıya imza atmış olan Ece Seçkin, kısa süre içerisinde Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

ECE SEÇKİN'İN VİLLASINI GÖRENLER "KISKANDIK" DEDİ

2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile evlenen Ece Seçkin, konser maratonuna devam ediyor. Sosyal medya hesabından video paylaşan Ece Seçkin takipçilerini hayrete düşürdü.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in yeni yıl için villasını süsletti. Ece Seçkin'in villasını görenler ise hayrete düştü. Adeta büyük oyun parkını andıran ev için "Kıskandık" yorumları yapıldı.