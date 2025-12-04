Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Müge Anlı'nın 24 yaşında Mahsun Kırmızıgül ile yaptığı Belalım düeti ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert”in programıyla yıllardır ekranda olan Müge Anlı’nın, 1998 yılında Mahsun Kırmızıgül ile yaptığı “Belalım” düeti ortaya çıktı. 24 yaşındaki Müge Anlı'nın sesine beğene yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 09:10

’nın 1998 yılında ile yaptığı “Belalım” düeti yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, ünlü sunucunun güçlü sesini bir kez daha hatırlattı.

MÜGE ANLI'NIN 24 YAŞINDAYKEN BELALIM PERFORMANSI

Müge Anlı ile Tatlı Sert”in başarılı sunucusu Müge Anlı ile Mahsun Kırmızıgül sevenlerini geçmişe götürdü. Müge Anlı'nın 1998 yılında Mahsun Kırmızıgül ile yaptığı “Belalım” düeti sosyal medyada yeniden viral oldu.

Müge Anlı'nın 24 yaşında Mahsun Kırmızıgül ile yaptığı Belalım düeti ortaya çıktı

1998 yılında gerçekleştirilen özel programda Anlı, güçlü sesiyle Kırmızıgül’e eşlik etmiş ve ikili “Belalım” şarkısını birlikte seslendirmişti.

Müge Anlı'nın 24 yaşında Mahsun Kırmızıgül ile yaptığı Belalım düeti ortaya çıktı

Kariyerine sunuculukla devam eden Müge Anlı'nın, gençlik yıllarındaki sahne performansı izleyenlerden geçer not aldı. Kullanıcılar, “Müge Anlı’nın sesi meğerse güzelmiş", “Keşke yeniden söylese” yorumları yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pankreas kanseriyle mücadele eden şarkıcı Soner Olgun'dan yeni haber! Son sağlık durumunu paylaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ameliyat olan Gülseren Erbil: Gerçekten sizi hak eden biriyle evlenin
ETİKETLER
#sosyal medya
#şarkı
#mahsun kırmızıgül
#müge anlı
#geri dönüş
#Belalım
#Duet
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.