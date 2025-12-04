Müge Anlı'nın 24 yaşında Mahsun Kırmızıgül ile yaptığı Belalım düeti ortaya çıktı

Müge Anlı’nın 1998 yılında Mahsun Kırmızıgül ile yaptığı “Belalım” düeti yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, ünlü sunucunun güçlü sesini bir kez daha hatırlattı.

MÜGE ANLI'NIN 24 YAŞINDAYKEN BELALIM PERFORMANSI

Müge Anlı ile Tatlı Sert”in başarılı sunucusu Müge Anlı ile Mahsun Kırmızıgül sevenlerini geçmişe götürdü. Müge Anlı'nın 1998 yılında Mahsun Kırmızıgül ile yaptığı “Belalım” düeti sosyal medyada yeniden viral oldu.

1998 yılında gerçekleştirilen özel programda Anlı, güçlü sesiyle Kırmızıgül’e eşlik etmiş ve ikili “Belalım” şarkısını birlikte seslendirmişti.

Kariyerine sunuculukla devam eden Müge Anlı'nın, gençlik yıllarındaki sahne performansı izleyenlerden geçer not aldı. Kullanıcılar, “Müge Anlı’nın sesi meğerse güzelmiş", “Keşke yeniden şarkı söylese” yorumları yaptı.