Jeffrey Epstein'in adasından fotoğraflar ve video paylaşıldı: Kapalı kapılar ardındaki tüyler ürpertici manzara

ABD'de Demokrat Partiden Temsilciler Meclisi üyesi Robert Garcia, komitenin X şirketindeki hesabından Epstein adasından olduğunu belirttiği görselleri paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Jeffrey Epstein'in özel adasının daha önce hiç görülmemiş fotoğraf ve videolarını aldı. Bunlar, Epstein'in kapalı kapıları ardındaki tüyler ürpertici bir manzara. Kendiniz görün. Bu örtbas girişimine son verip hayatta kalanlar için adaleti sağlayana kadar mücadeleyi bırakmayacağız."