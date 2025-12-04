Jeffrey Epstein'in adasından fotoğraflar ve video paylaşıldı: Kapalı kapılar ardındaki tüyler ürpertici manzara

Kategoriler
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in adasına ilişkin görseller ilk kez paylaşıldı. Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar servis etti.
ABD'de Demokrat Partiden Temsilciler Meclisi üyesi Robert Garcia, komitenin X şirketindeki hesabından Epstein adasından olduğunu belirttiği görselleri paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Jeffrey Epstein'in özel adasının daha önce hiç görülmemiş fotoğraf ve videolarını aldı. Bunlar, Epstein'in kapalı kapıları ardındaki tüyler ürpertici bir manzara. Kendiniz görün. Bu örtbas girişimine son verip hayatta kalanlar için adaleti sağlayana kadar mücadeleyi bırakmayacağız."
Paylaşılan görsellerde, adadaki çeşitli ortamlara ilişkin detaylar yer alıyor. Görsellerden birinde diş kliniklerinde bulunan muayene sandalyesi bulunuyor.
Başka bir görselde, bir telefon üzerindeki "NY Office, Rich Office, Mike Cell, Patrick Cell" gibi çeşitli etiketler gösteriliyor.
Görsellerin haricinde bazı videoların da yer aldığı paylaşımda, bir yatak odasına ve banyoya ait kesitlere yer veriliyor.
Amerikan kamuoyunun uzun süredir sonucunu merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik yasa tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongrenin her iki kanadında da kabul edilmişti.