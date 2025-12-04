3 Aralık Çarşamba reyting sonuçları 2025 || Sakıncalı, Eşref Tek, Kuruluş Orhan, Sahipsizler…Dün en çok ne izlendi?

3 Aralık 2025 reyting sonuçları deyim yerindeyse tozunu dumana katacak cinsten. Zira dün akşam geçtiğimiz sezona damga vuran Eşref Tek dizisinin yanı sıra büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Sahipsizler dizisi yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıktı. Aynı zamanda yeni sezona bomba gibi giriş yapan Kuruluş Orhan ve Sakıncalı isimli diziler de heyecan dolu olaylarla ekranlarda yer aldı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…