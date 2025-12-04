3 Aralık Çarşamba reyting sonuçları 2025 || Sakıncalı, Eşref Tek, Kuruluş Orhan, Sahipsizler…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
3 Aralık 2025 reyting sonuçları deyim yerindeyse tozunu dumana katacak cinsten. Zira dün akşam geçtiğimiz sezona damga vuran Eşref Tek dizisinin yanı sıra büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Sahipsizler dizisi yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıktı. Aynı zamanda yeni sezona bomba gibi giriş yapan Kuruluş Orhan ve Sakıncalı isimli diziler de heyecan dolu olaylarla ekranlarda yer aldı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
3 Aralık Çarşamba akşamı Now TV’de Sakıncalı, Kanal D’de Eşref Tek, ATV’de Kuruluş Orhan ve Star TV’de Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıktı. Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen diziler nefes kesici sahnelere ev sahipliği yaparken, milyonluk yapımların ekran yolcuğunda en belirgin kriter olan reyting sonuçları da merakla beklenmeye başlandı.
Dün akşam Now TV’de Sakıncalı dizisi 3. Bölümüyle, Kanal D’de Eşref Tek 24. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan 6. Bölümüyle, Star TV’de ise Sahipsizler dizisi 40. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Türkiye’de yarışmacılar 4. Ceketi kazanabilmek için mücadele ederken, TRT1’de Kurt ve Aslan isimli yabancı sinema filmi, Show TV’de ise Güldür Güldür Show seyirciye eğlenceli anlar yaşattı.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 3 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.