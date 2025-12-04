Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Kar yağışı, sağanak ve buz gibi hava geliyor: Etkisini arttıracak

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Aralık Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahminini yayımlayarak sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre, Pazar günü başlayacak olan kar yağışı pazartesi gününde de etkisini arttıracak. Pazar günü ülke genelinde etkili olan sağanak yağışlar ise Karadeniz ve Ege kıyılarında etkisini kaybedecek. Pazar ve Pazartesi günlerinde sıcaklıklar aniden düşüşe geçecek. Pazartesi günü ise, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis'te kar yağışı etkisini arttıracak.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu