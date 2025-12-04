Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Kar yağışı, sağanak ve buz gibi hava geliyor: Etkisini arttıracak

Aralık 04, 2025 07:56
1
bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Aralık Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

2
kar yağışı geliyor

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: KAR GELİYOR 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahminini yayımlayarak sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre, Pazar günü başlayacak olan kar yağışı pazartesi gününde de etkisini arttıracak. Pazar günü ülke genelinde etkili olan sağanak yağışlar ise Karadeniz ve Ege kıyılarında etkisini kaybedecek. Pazar ve Pazartesi günlerinde sıcaklıklar aniden düşüşe geçecek. Pazartesi günü ise, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis'te kar yağışı etkisini arttıracak. 

3
marmara'da hava durumu

MARMARA


Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

4
Ege'de hava durumu

EGE


Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

5
Akdeniz hava durumu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6
İç anadolu hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

7
karadeniz hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

8
karadeniz'de hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

9
doğu anadolu hava durumu

DOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

10
güneydoğu anadolu hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

