Editor
Editor
 Özge Sönmez

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Papa' tepkisi! 'Gizli propagandaya itirazımız var'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, verdiği röportajda gündemin önemli başlıklarını değerlendirdi. CHP’deki yolsuzluk iddialarından Terörsüz Türkiye sürecine birçok konuda açıklamalarda bulunan Bahçeli, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Gizil propagandaya ve kapalı mesajlara itirazımız var. 1700 yıl önce toplanan bir konsilin İznik’ten tekrar canlandırılma hevesine seyirci ve suskun kalamayız" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Papa' tepkisi! 'Gizli propagandaya itirazımız var'
Türkgün
04.12.2025
04.12.2025
07:43

Genel Başkanı , Türkgün’e verdiği özel röportajda gündeme dair birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. CHP'de ortaya çıkan yolsuzluklar hakkında "Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şart" diyen Bahçeli, Törürsüz süreciyle ilgili de "Zaman kalmamıştır. Son düzlüğe geçilmiştir. Milletimiz heyecanla barışı kucaklayacaktır. Toplumsal huzur egemen olacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Papa 14. Leo'nun ziyaretini de değerlendirdi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Wolkswagen Arena’daki ayinlere varıncaya kadar sahnelenen gizil propagandaya ve kapalı devre işlenen mesajların muhtevasına esastan ve usulden itirazımız vardır." ifadelerini kullandı.

SIRADA RAPOR YAZIMI VAR

TBMM’de kurulan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme ve istişare aşamasının geride kaldığını belirten Bahçeli, sırada geçiş sürecini ilgilendiren raporun yazımı olduğunu söyledi. Bahçeli, tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026’dan itibaren ‘Terörsüz Türkiye’nin vasat ve varlık bulması gerektiğini kaydetti.

"YÜZYILIN EN VAHİM YOLSUZLUĞU"

CHP’nin, tarihin yanlış yerinde durduğunu vurgulayan Bahçeli, "Yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğrudur. Aziz Atatürk’ün partisini mahvı perişan ettiler. CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değil. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır" diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Papa' tepkisi! 'Gizli propagandaya itirazımız var'

"SOYKIRIMCILAR HESAP VERMELİ"

’de iki devletli çözümden başka yol kalmadığını dile getiren Bahçeli, "Terörist eylem ve saldırganlık derhal son bulmalıdır. 1967 sınırlarına haiz olmak kaydıyla başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğünü sağlamış Filistin devleti kabul edilmeli, soykırımcılar mutlaka hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

GİZLİ PROPAGANDAYA İTİRAZIMIZ VAR

Papa’nın Türkiye ziyaretinde şova dayalı dini ve tarihi ritüellerin Türk milletini rahatsız ettiğini belirten Bahçeli, "Gizil propagandaya ve kapalı mesajlara itirazımız var. 1700 yıl önce toplanan bir konsilin İznik’ten tekrar canlandırılma hevesine seyirci ve suskun kalamayız. Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın alemi yok" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Papa' tepkisi! 'Gizli propagandaya itirazımız var'

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kulandı:

Papa’nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, “Türkiye’nin tarihsel ve coğrafi konumunun barışın tesisinde merkezi rol oynadığını” söylemesi oldukça anlamlıdır.

Bizim eleştiri noktamız Papa’nın Vatikan Devlet Başkanı olarak yaptığı temaslar değil, Katolik dünyasının ruhani lideri olarak gerçekleştirdiği, hattızatında şova dayalı dini ve tarihi ritüellerle milletimizi rahatsız etmesidir.

İznik Neofitos Bazilikası’ndan tutun da, İstanbul Maçka’da kurulu bulunan Wolkswagen Arena’daki ayinlere varıncaya kadar sahnelenen gizil propagandaya ve kapalı devre işlenen mesajların muhtevasına esastan ve usulden itirazımız vardır.

1700 yıl önce toplanan bir konsilin, bu topraklardaki ilk başkentimiz olan İznik’ten tekrar canlandırılma hevesine, İznik yerine Nicaea’yı ikame etme sinsiliğine seyirci ve suskun kalamayız.

İslam aleminin arasına nifak tohumları saçanların, Müslümanı Müslümana kırdıranların, Hıristiyanlığı birleştirme ve bu dini özellikle Asya merkezli yayma çabalarına İznik’in alet edilmesi, burayı sıçrama alanı olarak görmeleri inanç ve itikat onurumuzun hiçe sayılmasıdır.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Papa' tepkisi! 'Gizli propagandaya itirazımız var'
