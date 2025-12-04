Akaryakıta zam geldi, tabela değişti! İşte 4 Aralık benzin, motorin ve LPG fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine gelen indirimlerden sonra bugün de LPG'ye zam geldi. İşte son değişikliklerden sonra üç büyükşehirdeki akaryakıt rakamları...
Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik gibi faktörler, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Öte yandan vatandaşlar da günlük yakıt maliyetlerini hesaplayabilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorularına yanıt arıyor.
Bu çerçevede son olarak LPG (Otogaz) fiyatlarında 80 kuruşluk artış yaşandı.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.40 TL
Motorin litre fiyatı: 55.08 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.25 TL
Motorin litre fiyatı: 54.93 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.26 TL
Motorin litre fiyatı: 56.11 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.60 TL
Motorin litre fiyatı: 56.45 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor