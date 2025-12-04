Akaryakıta zam geldi, tabela değişti! İşte 4 Aralık benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine gelen indirimlerden sonra bugün de LPG'ye zam geldi. İşte son değişikliklerden sonra üç büyükşehirdeki akaryakıt rakamları...