 Baran Aksoy

Vincent Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler! "Şimdi de şampiyon yapsın görelim"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın ile gündem olacak sözlere imza attı. Aboubakar, "Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim" dedi.

Vincent Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
09:09
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
09:31

'ın efsane futbolcularından biri olan , siyah beyazlı kulüp ile 2 , 2 ve 1 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşamıştı...

SERGEN YALÇIN'A OLAY SÖZLER

Siyah-beyazlılardaki günlerine dair Ertem Şener Youtube kanalında açıklamamalarda bulunan Aboubakar, teknik direktör için de gündem olacak sözler kullandı.

Vincent Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler! "Şimdi de şampiyon yapsın görelim"

"İSMİMİ KULÜP TARİHİNE YAZDIRDIM"

Beşiktaş'ın çok özel bir taraftar grubu olduğunu söyleyen Aboubakar, "Orada kaldığım süre boyunca iz bırakabildim, ismimi kulüp tarihine yazdırdım ve birçok kupa kazandım" dedi.

Vincent Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler! "Şimdi de şampiyon yapsın görelim"

"ŞİMDİ DE ŞAMPİYON YAPSIN GÖRELİM"

Şener'in "Sergen Yalçın'a güveniyor musun?" sorusunu yönelttiği Aboubakar, gündem olacak bir cevap verdi:

"Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz dönemde, o büyük işi başaran ve şampiyon olan biz futbolculardık. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı. Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim. Tek beklenti şampiyonluktur.

Vincent Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler! "Şimdi de şampiyon yapsın görelim"

"O DÖNEM BİZ OYUNCULAR OLARAK KENETLENDİK, SAVAŞTIK"

Sergen Yalçın'ın iyi bir teknik direktör olup olmadığına dair soruya üstü kapalı cevap veren Aboubakar, "Bu konu hakkında bir şey söyleyemem. O dönem biz oyuncular olarak kenetlendik, savaştık. Şampiyonluğa inandık ve bunu biz oyuncular beraber başardık" diye konuştu.

