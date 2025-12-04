Vincent Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler! "Şimdi de şampiyon yapsın görelim"

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından biri olan Vincent Aboubakar, siyah beyazlı kulüp ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşamıştı...

SERGEN YALÇIN'A OLAY SÖZLER

Siyah-beyazlılardaki günlerine dair Ertem Şener Youtube kanalında açıklamamalarda bulunan Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın için de gündem olacak sözler kullandı.

"İSMİMİ KULÜP TARİHİNE YAZDIRDIM"

Beşiktaş'ın çok özel bir taraftar grubu olduğunu söyleyen Aboubakar, "Orada kaldığım süre boyunca iz bırakabildim, ismimi kulüp tarihine yazdırdım ve birçok kupa kazandım" dedi.

"ŞİMDİ DE ŞAMPİYON YAPSIN GÖRELİM"

Şener'in "Sergen Yalçın'a güveniyor musun?" sorusunu yönelttiği Aboubakar, gündem olacak bir cevap verdi:

"Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz dönemde, o büyük işi başaran ve şampiyon olan biz futbolculardık. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı. Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim. Tek beklenti şampiyonluktur.

"O DÖNEM BİZ OYUNCULAR OLARAK KENETLENDİK, SAVAŞTIK"

Sergen Yalçın'ın iyi bir teknik direktör olup olmadığına dair soruya üstü kapalı cevap veren Aboubakar, "Bu konu hakkında bir şey söyleyemem. O dönem biz oyuncular olarak kenetlendik, savaştık. Şampiyonluğa inandık ve bunu biz oyuncular beraber başardık" diye konuştu.