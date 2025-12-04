Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi! Yardımına koşan araç sürücüsü yürekleri ısıttı

Hatay'da seyir halindeki motor çamura girmesinin ardından motor sürücüsü dengesini kaybederek kaza yaptı. Selim Töremiş'in idaresindeki motosiklet kayması üzerine sürücüsü 50-60 metre kadar sürüklendi. Kaza anları kask kamerasına yansırken motosiklet sürücüsünün yardımına koşan başka bir sürücünün tavrı görenlerin yüreğini ısıttı. Araç sürücüsünün "Allah korudu, kolunda var mı bir şey. Neyse üzerindeki korudu seni. Çok kaydın kardeşim, aman Allah korusun. Var mı yapacağımız bir şey" dediği yürek anlar kask kamerasınca kaydedildi. Motosiklet kullanıcılarına da uyarılarda bulunan Töremiş, "Yağışlı hava olsun veya olmasın herkes dikkatli kullansın. Kesinlikle ekipmansız trafiğe çıkmasınlar. Ben bugün ekipman sayesinde yara almadan kurtuldum" dedi.