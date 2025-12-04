Ziraat Türkiye Kupası maç programı! 4 Aralık ZTK hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turundan gruplara yükselen 19 takımın, 13'ü belli oldu. Bugün (4 Aralık 2025 Perşembe) oynanacak olan maçların ardından grup aşamasına yükselecek 6 takım daha belli olacak.

Futbolseverler tarafından 4 Aralık Ziraat Türkiye Kupası maç programı merak ediliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI 4 ARALIK

Bugün Ziraat Türkiye Kupası maçları kapsamında Yalova FK 77 - Gaziantep FK, Boluspor - Kahta 02, Fethiyespor - Bandırmaspor, Iğdır FK - Orduspor, Silifke Belediyespor - Antalyaspor ve Çorum FK - Alanyaspor maçları oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım grup aşamasına katılmaya hak kazanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması kura çekimi ise 5 Aralık 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HANGİ MAÇLAR VAR 4 ARALIK?

Bugün Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak olan maçların saati şöyle: