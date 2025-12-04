Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ziraat Türkiye Kupası maç programı! 4 Aralık ZTK hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmaların ardından grup aşamasına yükselecek takımlar belli olacak. Futbolseverler tarafından 4 Aralık Ziraat Türkiye Kupası maç programı araştırılmaya başlandı. TFF, ZTK'da bugün hangi maçların oynanacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ziraat Türkiye Kupası maç programı! 4 Aralık ZTK hangi maçlar var?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 09:22

'nda eleme turundan gruplara yükselen 19 takımın, 13'ü belli oldu. Bugün (4 Aralık 2025 Perşembe) oynanacak olan maçların ardından grup aşamasına yükselecek 6 takım daha belli olacak.

Futbolseverler tarafından 4 Aralık Ziraat Türkiye Kupası merak ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası maç programı! 4 Aralık ZTK hangi maçlar var?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI 4 ARALIK

Bugün Ziraat Türkiye Kupası maçları kapsamında Yalova FK 77 - Gaziantep FK, Boluspor - Kahta 02, Fethiyespor - Bandırmaspor, Iğdır FK - Orduspor, Silifke Belediyespor - Antalyaspor ve Çorum FK - Alanyaspor maçları oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım grup aşamasına katılmaya hak kazanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması kura çekimi ise 5 Aralık 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası maç programı! 4 Aralık ZTK hangi maçlar var?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HANGİ MAÇLAR VAR 4 ARALIK?

Bugün Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak olan maçların saati şöyle:

  • 13.00 Yalova FK 77 - Gaziantep FK Yalova Atatürk
  • 13.30 Boluspor - Kahta 02 Bolu Atatürk
  • 13.30 Fethiyespor - Bandırmaspor Fethiye İlçe
  • 15.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Orduspor 1967 Eryaman
  • 18.00 Silifke Belediyespor - Hesap.com Antalyaspor Silifke Şehir
  • 20.30 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor Çorum Şehir
ETİKETLER
#Futbol
#maç programı
#eleme turu
#ziraat türkiye kupası
#Grup Aşaması
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.