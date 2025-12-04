Kime ne kadar zam yapılacak? Özgür Erdursun emekli, memur, çalışan için tek tek hesapladı

Kategoriler
Dün TÜİK tarafından enflasyon rakamları ilan edildi. Kasım ayı TÜFE verisi (%0,87) ile birlikte, 11 aylık enflasyon %29,74 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağkur emeklilerinin, memur ve memur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam oranları fiilen şekillenmiş oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kimin ne kadar zam alacağını tek tek hesapladı.
Erdursun, "SSK – Bağkur emeklileri: %12,3 zam göründü 11 aylık verilerle birlikte SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak artış %12,3 seviyesinde oluşuyor. Aralık ayı verisi eklendiğinde bu rakam belki bir miktar yukarı çıkacak, ancak çok kayda değer bir değişiklik beklenmiyor" dedi.
Erdursun, memurlarda hesap yöntemi farklı olduğu için görünen enflasyon farkının %18,7 olduğunu belirtti.
"SSK–Bağkur emeklileri ile memur emeklisi arasında 6,4 puanlık bir zam farkı oluşuyor. Bugüne kadar neredeyse her yıl olduğu gibi, bu farkın refah payı adı altında kapatılması kuvvetle muhtemel" diyen Erdursun, "Böyle bir düzenleme yapılırsa en düşük emekli aylığı 20.030 TL seviyesine yükselmiş olacak" dedi.
Üst düzey devlet yöneticilerine yapılacak yaklaşık 30 bin TL’lik ilave ödeme hakkında da detay veren Erdursun, bu düzenlemenin kamuoyunda “memurlara zam” gibi algılanmış olsa da, gerçekte çok sınırlı bir kesimi kapsadığını belirtti.
-Bakan yardımcıları
-Genel müdürler
-Genel müdür yardımcıları
-Strateji geliştirme başkanları
-Denetleyici ve düzenleyici kurum yöneticileri
-TRT, YÖK, ÖSYM üst yöneticileri
-Hakim-savcı emsaline göre ücret alan uzmanlık kadroları
Bu kesime yapılacak artış:
20.000 TL – 30.000 TL arası ilave ödeme.
-Öğretmenler
-Polis ve güvenlik personeli
-Hemşireler, sağlık çalışanları
-Mühendisler
-VHKİ, memur, tekniker, hizmetli
-Şube müdürleri
-Taşra teşkilatındaki çalışanların neredeyse tamamı
-Sözleşmelilerin çoğu
-Tüm emekliler
Erdursun, "Eğer bir seyyanen zam yapılacaksa, sadece yöneticilere değil, tüm memurlara, tüm işçilere, tüm emeklilere eşit oranda ve taban aylığa yansıyacak şekilde yapılmalıdır" diyerek görüş bildirdi.