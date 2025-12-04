Menü Kapat
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kime ne kadar zam yapılacak? Özgür Erdursun emekli, memur, çalışan için tek tek hesapladı

Aralık 04, 2025 09:18
1
emekli zammı

Dün TÜİK tarafından enflasyon rakamları ilan edildi. Kasım ayı TÜFE verisi (%0,87) ile birlikte, 11 aylık enf­lasyon %29,74 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağkur emeklilerinin, memur ve me­mur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam oranları fiilen şekillenmiş oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kimin ne kadar zam alacağını tek tek hesapladı.

 

2
SSK – BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK – BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Erdursun, "SSK – Bağkur emeklileri: %12,3 zam gö­ründü 11 aylık verilerle birlikte SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak artış %12,3 seviyesinde oluşuyor. Aralık ayı verisi eklendiğinde bu ra­kam belki bir miktar yukarı çıkacak, ancak çok kayda değer bir değişiklik beklenmiyor" dedi.
 

3
Memur ve memur emeklileri: %18,7 fark

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ: %18,7 FARK

Erdursun, memurlarda hesap yöntemi farklı olduğu için görünen enflasyon farkının %18,7 olduğunu belirtti.
 

4
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

"SSK–Bağkur emeklileri ile memur emeklisi arasında 6,4 puanlık bir zam farkı oluşuyor. Bu­güne kadar neredeyse her yıl olduğu gibi, bu far­kın refah payı adı altında kapatılması kuvvetle muhtemel" diyen Erdursun, "Böyle bir düzenleme yapılırsa en düşük emekli aylığı 20.030 TL seviyesi­ne yükselmiş olacak" dedi.
 

5
memura zam

Üst düzey devlet yöneticilerine yapılacak yaklaşık 30 bin TL’lik ilave ödeme hakkında da detay veren Erdursun, bu düzen­lemenin kamuoyunda “memurlara zam” gibi algı­lanmış olsa da, gerçekte çok sınırlı bir kesimi kapsadığını belirtti.

 

6
ek ödeme

KİMLER YARARLANACAK?

-Bakan yardımcıları

-Genel müdürler

-Genel müdür yardımcıları

-Strateji geliştirme başkanları

-Denetleyici ve düzenleyici kurum yöneti­cileri

-TRT, YÖK, ÖSYM üst yöneticileri

-Hakim-savcı emsaline göre ücret alan uz­manlık kadroları

Bu kesime yapılacak artış:

20.000 TL – 30.000 TL arası ilave ödeme.
 

7
ek zam

PEKİ KİMLER YARARLANAMAYACAK?

-Öğretmenler

-Polis ve güvenlik personeli

-Hemşireler, sağlık çalışanları

-Mühendisler

-VHKİ, memur, tekniker, hizmetli

-Şube müdürleri

-Taşra teşkilatındaki çalışanların neredey­se tamamı

-Sözleşmelilerin çoğu

-Tüm emekliler
 

8
seyyanen artış

Erdursun, "Eğer bir seyyanen zam yapılacaksa, sadece yöneticilere değil, tüm memurlara, tüm işçilere, tüm emeklilere eşit oranda ve taban aylığa yansıyacak şekil­de yapılmalıdır" diyerek görüş bildirdi.

 

