İnşaat malzemesiyle hipersonik silah yaptılar: Çin'den Tesla parasına füze!

Çinli Lingkong Tianxing şirketi, sivil sınıf malzemeler ve ticari teknolojiler kullanarak maliyeti 99 bin dolara kadar düşürülen YKJ-1000 hipersonik füzesini tanıttı. Mühimmatın, milyonlarca dolarlık ABD hava savunma sistemlerine karşı tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

Çinli havacılık şirketi Lingkong Tianxing, Mach 7 hıza ulaşabilen ve 1.300 kilometre mesafedeki hedefleri vurabilen yeni hipersonik füzesini tanıttı. Küresel savunma pazarında kartları yeniden dağıtma potansiyeli taşıyan YKJ-1000, düşük maliyeti ve alışılmadık üretim teknikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Mühimmatın en çok konuşulan özelliği ise yapımında kullanılan malzemeler oldu. Füzenin ısıya dayanıklı kaplamasında köpüklü beton gibi sivil sınıf materyallerin kullanıldığı bildiriliyor. Çin sosyal medyasındaki kullanıcılar, söz konusu silahı şimdiden "çimento kaplı füze" lakabıyla anmaya başladı bile.

İnşaat malzemesiyle hipersonik silah yaptılar: Çin'den Tesla parasına füze!

BİR TESLA PARASINA HİPERSONİK HIZ

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen lansmanın ardından internete sızan görseller, sistemin başarılı muharebe denemelerinin ardından seri üretime girdiğini ortaya koyuyor. Yaklaşık 700 bin yuan (99 bin dolar) seviyesindeki birim fiyatı, bir Tesla Model X ile benzerlik gösterirken, modern hava ve füze savunma önleyicilerinin maliyetinin oldukça altında kalıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD yapımı bir SM-6 önleyici füzesi yaklaşık 4,1 milyon dolara mal olurken, bir THAAD önleyicisinin maliyeti 12 milyon ile 15 milyon dolar arasında değişiyor. Tayvan'ın satın almayı umduğu Lockheed Martin üretimi Patriot PAC-3 füzelerinin tanesi ise 3,7 milyon ile 4,2 milyon dolar bandında yer alıyor.

İnşaat malzemesiyle hipersonik silah yaptılar: Çin'den Tesla parasına füze!

Analistlere göre saldırı ve savunma maliyetleri arasındaki devasa uçurum, dünya orduları için giderek büyüyen bir soruna işaret ediyor: Savunmacılara yüksek finansal bedeller ödetebilen ucuz hassas silahlar.

Devlet yayın organı CCTV’ye konuşan askeri yorumcu Wei Dongxu, geliştirilen füzenin uluslararası savunma pazarında zorlu bir rakip olacağını vurguladı. Dongxu, birçok ülkenin henüz teknolojisine sahip olmadığını, uzun menzili ve güçlü delme kabiliyetiyle YKJ-1000'in, düşük fiyatıyla "çok rağbet gören bir ürün" haline gelebileceğini belirtiyor.

