Bugün maç var mı, kimin 4 Aralık! Bu akşamın maçları

Süper Lig, ZTK gibi organizasyonlarda takımların mücadelesi devam ediyor. Bugün Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları oynanıyor.
Futbol – 01:30
Vitoria - Santos
Brezilya Serie A
Smart Spor 2 – Spor Smart 2
Futbol – 03:30
Atletico Mineiro - Palmeiras
Brezilya Serie A
Spor Smart – Smart Spor HD
Futbol – 13:00
Yalovaspor - Gaziantep FK
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK Elemeler)
A Spor
Futbol – 15:30
Iğdırspor - Orduspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK Elemeler)
A Spor
Futbol – 18:00
Silifke Bld. - Antalyaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK Elemeler)
A Spor
Futbol – 20:00
Bologna - Parma
İtalya Kupası
Yayın Yok
Futbol – 20:30
Çorum FK - Alanyaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK Elemeler)
A Spor
Futbol – 23:00
Manchester Utd - West Ham
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 3
Futbol – 23:00
Lazio - Milan
İtalya Kupası
TRT Spor