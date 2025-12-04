Menü Kapat
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Sobadan çıkan kıvılcım anne kızı ayırdı! 84 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi

Kütahya'da sobadan çıktığı tahmin edilen yangın anne ve kızın yaşadığı iki katlı ahşap evi sardı. Yangında 85 yaşındaki Zekiye Sarı yaşamını yitirirken, kızı Ayşe Sarı küçük sıyrıklarla ölümden döndü.

'da kızın yaşadığı iki katlı ahşap ev küle döndü. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında anne hayatını kaybetti.

Sobadan çıkan kıvılcım anne kızı ayırdı! 84 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi

ANNE KIZI YANGIN AYIRDI

, Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi'nde ahşap bir evde meydana geldi. Çıkan yangında 85 yaşındaki Zekiye Sarı yaşamını yitirirken, kızı Ayşe Sarı'nın küçük sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, ahşap evdeki alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Sobadan çıkan kıvılcım anne kızı ayırdı! 84 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi

YANGIN SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekiplerin incelemesi sonucunda Zekiye Sarı'nın yangın sırasında hayatını kaybettiği kesinleşti. Yaralı olarak kurtulan Ayşe Sarı, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sobadan çıkan kıvılcım anne kızı ayırdı! 84 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi
