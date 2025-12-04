Menü Kapat
14°
Yaşam
Üvey kardeşini demir askıyla döve döve öldürdü! İfadesi şaşkına çevirdi: 'Eğer bilseydim...'

İstanbul Fatih'te 7 yaşındaki Servet N., 20 yaşındaki üvey ablası Mehrıbonu N. tarafından demir askı ile dövülerek katledildi. Yaşanan vahşete ilişkin görülen davada karar çıktı. Sanığın 10 yıl hapis cezası ile tahliyesine hükmedildi. Küçük çocuğu öldüren üvey ablanın sözleri ise şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

İstanbul Fatih’te 17 Kasım 2023’de 7 yaşındaki Servet N., Özbekistan uyruklu annesi Nılufar N. ve 20 yaşındaki üvey ablası Mehrıbonu N. tarafından demir askı ile korkunç şekilde darp edildi. Dövülen çocuk ertesi gün yatağında ölü olarak bulundu. Yaşanan vahşet ile ilgili görülen davada karar çıktı. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve sanık avukatlarının yanı sıra hayatını kaybeden Servet N. adına ‘temsil kayyımı’ da katıldı. Duruşmada söz alan temsil kayyımı, Servet N. adına sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR VİCDAN AZABIYLA YAŞAYACAĞIM"

Sanık Mehrıbonu N. savunmasında yaşanan olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirterek, "Maktul benim kardeşimdir, aramızda hiçbir husumet yoktu. Bu olayın derin üzüntüsünü yaşamaktayım. Olayların bu noktaya geleceğini tahmin edemedim. Ömrümün sonuna kadar vicdan azabıyla yaşayacağım" dedi.

Üvey kardeşini demir askıyla döve döve öldürdü! İfadesi şaşkına çevirdi: 'Eğer bilseydim...'

"HATANIN BEDELİNİN BU KADAR AĞIR OLACAĞINI BİLEMEDİM"

Daha sonra sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Nılufar N. bir diyeceğinin olmadığını belirtirken, Mehrıbonu N. ise "Bilerek ve isteyerek kardeşimin ölümüne neden olmadım. Çok pişmanım, bu hatanın bedelinin bu kadar ağır olacağını bilemedim. Keşke kardeşim yaşasaydı da kendimi affettirme şansım olsaydı" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehrıbonu N.’yi ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan heyet, tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık Nılufar N.’nin ise aynı suçtan beraatına hükmetti.

Üvey kardeşini demir askıyla döve döve öldürdü! İfadesi şaşkına çevirdi: 'Eğer bilseydim...'

KARDEŞİNE SARILDIĞINI GÖRÜNCE SİNİRLENMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olay günü 7 yaşındaki Servet N.’nin odada yerde bulunan yatak üzerinde hareketsiz yatar vaziyette olduğu, çocuk üzerinde yapılan ilk kontrollerde vücudunun görünen kısımlarında yara ve morlukların olduğu ve hayatını kaybetmiş vaziyette bulunduğu anlatıldı. 7 yaşındaki Servet’in üvey ablası Mehrıbonu N.’nin ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü duştan çıktığında Servet’in üzerinde tişört, altında ise hiçbir şey olmadan 5 yaşındaki kardeşi Melek’e yaklaşıp sarıldığını görmesi üzerine sinirlenerek demir askı ile Servet’in sırtına ve bacaklarına vurduğunu, bunun üzerine kardeşinin bayıldığını, ayılması için yüzüne su çarptığını söylediği aktarıldı. Şüphelinin ifadesinin devamında, kendisine gelen kardeşi Servet’e su verdiğini ancak içmediğini, yüzünde beyazlıklar oluştuğunu, daha sonra renginin solduğunu, bir süre sonra da annesinin eve geldiğini, annesine kardeşinin darbedildiğini anlattığını söylediği kaydedildi. Şüpheli Mehrıbonu’nun kardeşi Servet’in yaptıklarını annesine anlatması üzerine annesinin de sinirlenerek Servet’e birkaç tokat attığını, darbettikten sonra annesinin Servet’e bir şeyler yedirmek için zorladığını ancak Servet’in yediği şeyleri geri kustuğunu, sonrasında ise uyuduğunu, ertesi gün uyandığında kardeşinin yatakta hareketsiz yattığını gördüğünü ve geçmiş rahatsızlıkları nedeniyle ölmüş olabileceğini söylediği aktarıldı.

Şüpheli anne Nılufar N.'nin ise ifadesinde, eve geldiğinde durumu dinleyip kızı Mehrıbonu’ya tokat attığını, Servet’i darbetmediğini söylediği belirtildi. Adli Tıp Kurumu otopsi raporuna göre ise çocuğun maruz kalmış olduğu genel beden travması ile ölümü arasında bağ bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli anne ve ablanın eylemleri neticesinde yaralanan Servet’in ertesi gün vefat ettiği, şüphelilerin kastının öldürmeye yönelik olduğuna dair somut bir tespitin yapılamadığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehrıbonu N. ve Nılufar N.’nin ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak’ suçundan 8’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

