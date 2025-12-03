Menü Kapat
14°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Mersin'de vahşet! Her girdiği yerde birini katletti: Seri cinayetler kan dondurdu

Mersin'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 25 yaşındaki M.T. dehşet saçtı. Aynı binada oturan anne ile oğlunu katleden zanlı daha sonra da kendisine ücretsiz alkol vermeyen tekel bayinin işletmecisini öldürdü. Cinayete kurban gidenlerin aileleri sinir krizi geçirdi.

Mersin'de vahşet! Her girdiği yerde birini katletti: Seri cinayetler kan dondurdu
Akdeniz İlçesi Mithat Paşa Mahallesi'nde yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 25 yaşındaki şüpheli M.T. peş peşe 3 kişiyi katletti. İlk önce aynı binada yaşayan 50 yaşındaki anne Remziye ile 26 yaşındaki Mazlum Kaya'yı öldürdü. Ardından binadan çıkan zanlısı taksiye binerek Çiftçiler Caddesi üzerinde bir tekel bayine gitti.

Mersin'de vahşet! Her girdiği yerde birini katletti: Seri cinayetler kan dondurdu

BAYİ İŞLETMECİSİNİ ÖLDÜRDÜ, TAKSİCİYİ YARALADI

Bayiye giren şüpheli ücret ödemeden alkollü içki almak istedi. Bu sırada şüpheli üzerindeki silahı çekerek tekel bayi işletmecisi Ahmet Turgut'a ateş etti. Ardından da taksiciye de ateş eden şüpheli kaçtı. Taksici yara almadan kurtulurken Turgut işyeri önünde kanlar içinde yere yığıldı. Durum çevredekiler tarafından 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Merkez bölgeye sağlık ve çok sayıda polis sevk etti. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ahmet Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis çevrede inceleme yaparken şüphelinin yakalanması için de geniş çaplı araştırma başlattı.

Mersin'de vahşet! Her girdiği yerde birini katletti: Seri cinayetler kan dondurdu

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Çevreyi saran polis yaya olarak kaçan şüpheli M.T.'yi olaylarda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerlerinde yapılan inceleme sonrasında ölenlerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

Mersin'de vahşet! Her girdiği yerde birini katletti: Seri cinayetler kan dondurdu
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#cinayet
#kaçış
#tekel bayileri yardımlaşma derneği
#Akli Dengesi Yerinde Olmayan
#Yaşam
