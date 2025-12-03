Menü Kapat
Yaşam
 Nalan Güler Güven

'Markete gidiyorum diyerek' evden çıktı! 2 gündür haber alınamıyor!

Gaziantep Şehitkamil ilçesinden markete gidiyorum diyerek çıkan 13 yaşındaki Eye Ahmet'ten 2 gündür haber alınamıyor. Endişeli baba önceki gün akşam saatlerine doğru sokakta başka bir çocukla yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyan kızının bulunmasını istiyor.

Dün öğle saatlerinde Çıksorut Mahallesi'ndeki evinden 'markete gidiyorum' diyerek ayrılan uyruklu 13 yaşındaki Eye Ahmet'ten o günden itibaren haber alınamıyor. Tüm aramalara rağmen çocuklarından bir iz bulamayan endişeli aile, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Endişeli aile ise önceki gün akşam saatlerine doğru sokakta başka bir çocukla yürüdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kızlarının bulunmasını istiyor.

'Markete gidiyorum diyerek' evden çıktı! 2 gündür haber alınamıyor!

"MARKETE GİDİYORUM DİYE EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALAMADIK"

Kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen baba Servet Ahmet, "Kızım pazartesi gününden beri kayıp. Pazartesi öğleden sonra markete gidiyorum diye evden çıktı. Ondan sonra hiçbir haber alamadık. Çocuğum daha 13 yaşında, en kısa zamanda bulunmasını istiyorum" dedi.

'Markete gidiyorum diyerek' evden çıktı! 2 gündür haber alınamıyor!

"ALLAH KİMSEYE BU ACIYI YAŞATMASIN"

Kızının bulunması için yardım isteyen Servet Ahmet, "Kızımı çok merak ediyorum, bir an önce bulunmasını istiyorum. Bütün yetkililere ve Türk vatandaşlarına sesleniyorum. Gören, duyan ve bilen olursa lütfen bilgi versin. Herkese buradan bir baba olarak sesleniyorum, bana yardım edin. Lütfen gören bize haber versin, Allah bu acıyı kimsenin başına vermesin" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#suriye
#güvenlik kamerası
#kayıp çocuk
#Çıksorut
#Çocuk Ve Aile
#Yaşam
