TGRT Haber
14°
Ekonomi
Fiyat şampiyonu belli oldu! Alırken bir daha düşünün: İşte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Kasım ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 yıllık enflasyon ise 31,07 olarak gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu.

Fiyat şampiyonu belli oldu! Alırken bir daha düşünün: İşte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
IHA
03.12.2025
03.12.2025
03.12.2025 12:21

Kasım ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 16,97 görülen evcil hayvanlar ile ilgili ürünler en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 9,52 azalışla taze sebzeler (patates hariç) oldu.

Fiyat şampiyonu belli oldu! Alırken bir daha düşünün: İşte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bu göre, 'deki değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

Fiyat şampiyonu belli oldu! Alırken bir daha düşünün: İşte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İŞTE FİYATI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLER

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Kasım ayında en fazla fiyat artışı yüzde 16,97 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünlerde yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 9,52 azalışla taze sebzeler (patates hariç) oldu.

Fiyat şampiyonu belli oldu! Alırken bir daha düşünün: İşte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 14,27, paket turlar yüzde 12,79, patates yüzde 6,90, margarin yüzde 6,59 oldu.

Fiyat şampiyonu belli oldu! Alırken bir daha düşünün: İşte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

En çok ucuzlayan bazı ürünler; tavuk eti yüzde 8,64, yumurta yüzde 8,38, taze balık yüzde 7,07, otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri yüzde 5,20 olarak gerçekleşti.

TGRT Haber
