Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karacabey Belediye Spor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları 2. günüyle devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında 2. Lig ekibi Karacabey Belediye Spor ile Süper Lig ekibi Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım bir sonraki tura yükselmeye hak kazanacak. Taraftarlar tarafından Kocaelispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.

KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karacabey M. Fehmi Gerçekler Stadyumu'nda oynanacak olan Karacabey Belediye Spor - Kocaelispor maçı açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Mehmet Pekmezci ve Mucahid Adem Çelebi yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Mustafa Hakan Belder görev alacak.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eleme maçları kapsamında oynanacak olan Karacabey Belediye Spor - Kocaelispor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.00'te başlayacak.