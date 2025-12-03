Tavuk pilav yiyen 53 öğrenci hastanelik oldu!

Kırklareli Üniversitesi’nde dün öğle saatlerinde dağıtılan tavuklu pilavı tüketen 53 öğrenci, kısa süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleriyle Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

8 ÖĞRENCİ MÜŞAHEDE ALTINDA

Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından 45 öğrencinin taburcu edildiği, 8 öğrencinin ise müşahede altında tutulduğu bildirildi. Öğrencilerin sağlık durumlarında ciddi bir sorun bulunmadığı kaydedildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve ilgili kurum müdürleri hastaneye giderek, öğrencilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sağlık ekiplerinin olayın ardından başlatılan incelemeyi yakından takip ettiği belirtildi.