Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Eski hükümlünün hayatı kabusa döndü! Tüm kapılar üzerine kapanıyor: Evliliğim bitme noktasına geldi

Isparta'da yaşayan eski hükümlü İbrahim Halil Sökmen, yeniden hayata tutunmak için yeniden iş arama sürecine başladı. Bu süreçten sonra Sökmen'in hayatı iyice kabusa döndü. Tüm kapıların yüzüne kapandığını belirten Sökmen, "Tek isteğim kalıcı bir iş bulup eşime ve kızıma helal lokma yedirebilmek" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
12:18
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
12:18

Isparta'da yaşayan eski hükümlü İbrahim Halil Sökmen, gençlik döneminde işlediği “Askerlik Kanunu'na muhalefet”, “tehdit”, “hakaret” ve “basit yaralama” suçları nedeniyle 7 yıl cezaevinde kaldı. Şubat 2023’te tahliye olan Sökmen, cezasını tamamladıktan sonra yeniden hayata tutunmak için iş aramaya başladı. çalıştı. Sabıka kaydı nedeniyle hiçbir işverenin kendisine kapı açmadığını belirten Sökmen, ailesini geçindirmekte güçlük yaşadığını söyledi.

Eski hükümlünün hayatı kabusa döndü! Tüm kapılar üzerine kapanıyor: Evliliğim bitme noktasına geldi

"EVLİLİĞİMİZ BİTME NOKTASINA GELDİ"

Haberin yayımlanmasının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Sökmen ve ailesinin hayatını daha da zorlaştırdı. Haberin altına eşi ve otizmli kızı hakkında yapılan ahlaksız yorumlar nedeniyle işlemediği suçların işlendiği yönünde bir algı oluşturulduğunu belirten Sökmen, “Hayatımda ikinci kez yıkıldım, evliliğimiz bitme noktasına geldi. Ailemle birlikte kabus yaşıyoruz” dedi.

Eski hükümlünün hayatı kabusa döndü! Tüm kapılar üzerine kapanıyor: Evliliğim bitme noktasına geldi

"SOSYAL MEDYADA OLUŞAN OLUMSUZ ALGI DÜZELTİLMELİ"

Haberin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen Isparta'da hiçbir işverenin kendisine iş vermediğini söyleyen Sökmen, işe alınsa bile birkaç gün sonra çeşitli gerekçelerle işten çıkarıldığını belirtti. Tek isteğinin kalıcı bir iş bulup eşine ve kızına helal lokma yedirebilmek olduğunu belirten Sökmen, sosyal medyada oluşan olumsuz algının düzeltilmesini istedi.

