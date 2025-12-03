Eski hükümlünün hayatı kabusa döndü! Tüm kapılar üzerine kapanıyor: Evliliğim bitme noktasına geldi

Kategoriler
Isparta'da yaşayan eski hükümlü İbrahim Halil Sökmen, gençlik döneminde işlediği “Askerlik Kanunu'na muhalefet”, “tehdit”, “hakaret” ve “basit yaralama” suçları nedeniyle 7 yıl cezaevinde kaldı. Şubat 2023’te tahliye olan Sökmen, cezasını tamamladıktan sonra yeniden hayata tutunmak için iş aramaya başladı. çalıştı. Sabıka kaydı nedeniyle hiçbir işverenin kendisine kapı açmadığını belirten Sökmen, ailesini geçindirmekte güçlük yaşadığını söyledi.
Haberin yayımlanmasının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Sökmen ve ailesinin hayatını daha da zorlaştırdı. Haberin altına eşi ve otizmli kızı hakkında yapılan ahlaksız yorumlar nedeniyle işlemediği suçların işlendiği yönünde bir algı oluşturulduğunu belirten Sökmen, “Hayatımda ikinci kez yıkıldım, evliliğimiz bitme noktasına geldi. Ailemle birlikte kabus yaşıyoruz” dedi.
Haberin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen Isparta'da hiçbir işverenin kendisine iş vermediğini söyleyen Sökmen, işe alınsa bile birkaç gün sonra çeşitli gerekçelerle işten çıkarıldığını belirtti. Tek isteğinin kalıcı bir iş bulup eşine ve kızına helal lokma yedirebilmek olduğunu belirten Sökmen, sosyal medyada oluşan olumsuz algının düzeltilmesini istedi.