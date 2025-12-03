e-YDS başvuruları saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır? ÖSYM e-YDS 2025/12 başvuru ücreti belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12) başvuruları bugün (3 Aralık 2025 Çarşamba) başlayacak.

İngilizce dilinden yapılacak olan sınava başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından e-YDS başvurularının saat kaçta başladığı ve nasıl yapıldığı araştırılmaya başlandı.

E-YDS BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından yılda 12 kere düzenlenen e-YDS başvuruları genel olarak saat 14.00'te başlıyor. Bu kapsamda e-YDS 2025/12 başvurularının da bugün saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

E-YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

e-YDS başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzeirnden gerçekleştiriliyor. AİS'e T.C. kimlik numarası ve aday şifreniz ile giriş yapmalısınız. Daha sonrasında ise açılan ekranda "Yeni Başvuru" seçeneğini seçip listeden e-YDS 2025/12 olanı işaretlemelisiniz.

Buradan Dil ve il/ilçe tercihlerinizi gerçekleştirerek, sınav ücretini ödemeniz gerekiyor. Bu işlemleri tamaladıktan sonra son olarak "Başvuruyu Tamamla" seçeneğine tıklamalısınız.

E-YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 e-YDS sınavlarına başvuracak olan adayların 1.500 TL başvuru ücreti ödemesi gerekiyor.

E-YDS 2025/12 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

e-YDS 2025/12 sınavı 20 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 13.45'te başlayacak olan sınavda adayların soruları çözmek için 180 dakikaları olacak.