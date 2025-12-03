Tavandan indi ne kadar içki varsa içti: Sarhoş rakun dükkanı savaş alanına çevirdi

ABD'nin Virginia eyaletinde gece yarısı kapalı bir içki dükkanına giren rakun, adeta dehşeti yaşattı. Hayvanın tavan arasından içeri düştüğü tespit edilirken, viski ve şarap şişelerini kırıp etrafa saçtı. Ardından tuvalette sızmış halde bulundu.

Ashland bölgesinde bulunan içki dükkanına gece saatlerinde sızan rakun, doğrudan alt rafa yöneldi. Viski şişelerinin bulunduğu bölümde çok sayıda şişeyi yere atarken, şişelerin bazıları kırıldı. O esnada bir tavan karosu da çöktü ve alkol zeminde birikme yaptı.

Sabah saatlerinde dükkanı açan çalışanlar, tuvalette sızmış halde yatan rakunla karşı karşıya kaldı.

"NE BULDUYSA İÇMİŞ"

Hanover Hayvan Kontrol biriminde görevli Samantha Martin, yaşanan olayı, "Rakunları severim, gerçekten eğlenceli hayvanlar. Bu arkadaş tavandan içeri düşmüş ve tam bir çılgınlığa girişmiş. Ne bulduysa içmiş.”

Martin, hem kahkaha atarak hem de şaşkınlıkla rakunu alıp hayvan barınağına götürdüğünü söyledi.

Hanover County Animal Protection and Shelter, Martin’i olaydaki profesyonel tavrı için tebrik etti ve rakunun iyileştiğini duyurdu.

Yetkililer, “Birkaç saatlik uykunun ardından herhangi bir yaralanma belirtisi görülmedi. Sadece bir ‘akşamdan kalma’ hali ve kötü kararlar dışında bir sorunu yoktu. Doğaya sağlıklı şekilde bırakıldı. Umarız ki ‘kırmak ve dökmek’ çözüm değildir dersini almıştır” açıklamasını yaptı.