17°
 | Berkay Alptekin

Selle boğuşan Tayland'ın sokaklarında dev canavar şoku! Görenler hayrete düştü

Tayland'da meydana gelen sel felaketi sırasında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, sel sularında yüzen devasa boyuttaki bir yılanı gözler önüne serdi. Yılanın türü bilinmezken, görüntüler birçok kullanıcıyı şaşırttı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 14:14

Güneydoğu Asya ülkesi 'da meydana gelen ülkeye kabusu yaşatıyor. Şiddetli yağışların açtığı sel felaketi yıkımla birlikte yılanları da getirdi.

Doğal afetlerin yıkıcılığını en çok hisseden ülkelerden biri olan Tayland'da, bu kez görüntülere yüzen devasa bir takıldı.

Hat Yai şehrinde yaşanan sel felaketi sokakları adeta göle çevirdi. Sular şehrin sokaklarında metrelerce yükselirken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise herkesi şaşkına çevirdi.

Selle boğuşan Tayland'ın sokaklarında dev canavar şoku! Görenler hayrete düştü

DEVASA YILAN SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Şehrin göbeğinde sel sularının arasında ilerleyen dev bir yılan sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yılanın türü bilinmezken, sosyal medya kullanıcıları görüntüler karşısında hayrete düştü.

Bazı kullanıcılar ise ülkede yıların çok olmasından dolayı böyle görüntülerin yaşanmasının normal olduğunu ifade etti.

Vietnam'da sel felaketi! Bilanço her geçen gün artıyor
Endonezya sele teslim oldu! Çok sayıda ölü var
#yılan
#tayland
#sel felaketi
#Doğal Afet
#Hat Yai
#Dünya
