Selle boğuşan Tayland'ın sokaklarında dev canavar şoku! Görenler hayrete düştü

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da meydana gelen sel felaketi ülkeye kabusu yaşatıyor. Şiddetli yağışların açtığı sel felaketi yıkımla birlikte yılanları da getirdi.

Doğal afetlerin yıkıcılığını en çok hisseden ülkelerden biri olan Tayland'da, bu kez görüntülere yüzen devasa bir yılan takıldı.

Hat Yai şehrinde yaşanan sel felaketi sokakları adeta göle çevirdi. Sular şehrin sokaklarında metrelerce yükselirken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise herkesi şaşkına çevirdi.

DEVASA YILAN SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Şehrin göbeğinde sel sularının arasında ilerleyen dev bir yılan sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yılanın türü bilinmezken, sosyal medya kullanıcıları görüntüler karşısında hayrete düştü.

Bazı kullanıcılar ise ülkede yıların çok olmasından dolayı böyle görüntülerin yaşanmasının normal olduğunu ifade etti.