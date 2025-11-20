Vietnam'da sel felaketi! Bilanço her geçen gün artıyor

Asya ülkesi Vietnam'ın orta kesimini vuran sel ve toprak kayması felaketinde bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor. Hükümet tarafından yapılan açıklama kapsamında, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği, 5 kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Ayrıca 43 binden fazla evin ve 10 bin hektardan fazla tarım arazisinin sular altında kaldığı aktarıldı.

YARIM MİLYONDAN FAZLA HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Sel sularının kahve çiftliklerini de su altında bıraktığı, bölgede devam eden kahve hasadını aksattığı belirtildi.

Elektrik şebekelerinin hasar görmesi sonucu 553 binden fazla hane ve iş yerinin elektriksiz kaldığı kaydedildi.