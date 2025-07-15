Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ABD'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 130'u geçti, hala kayıplar var

ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı arttı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi, hala 97 kişi aranıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 10:59

ABD'nin güneyindeki eyaletinde 4 Temmuz'da vuran şiddetli yağışların yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. Texas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 131'e yükseldiği, kayıp sayısının ise 97 olduğunu ifade etti.

ABD'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 130'u geçti, hala kayıplar var

Vali Abbott can kayıplarının çoğunun Kerrville ve çevresinde kaydedildiğini belirtti.

ABD'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 130'u geçti, hala kayıplar var

Kerr County'deki ölümlerin çoğu kız çocuklarına özel Hristiyan kampı Camp Mystic'te yaşandı.

ABD'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 130'u geçti, hala kayıplar var

ekipleri ve bölge sakinleri, Kerr County'deki Guadalupe Nehri bölgesinde kayıp kişileri aramaya devam ediyor.

ABD'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 130'u geçti, hala kayıplar var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'ye vize başvurusu yapacaklar dikkat! Başvurularda 'sosyal medya' şartı
Trump, Putin'e kızdı, Zelenskiy ile ilişkiler güçlendi! Ukrayna-Rusya Savaşı'nda barış mücadelesi
ETİKETLER
#kurtarma
#sel
#hayat kaybı
#fırtına
#texas
#Yağmur
#Abd
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.