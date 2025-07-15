Trump, Putin'e kızdı, Zelenskiy ile ilişkiler güçlendi! Ukrayna-Rusya Savaşı'nda barış mücadelesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği sürenin ardından Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Zelenskiy, görüşmenin 'çok güzel' geçtiğini duyurdu. Artık daha sık görüşeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya'ya sadece 50 günleri olduğunu duyurdu ve yaptırım tehdidinde bulundu. Trump ardından ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmeyi Zelenskiy duyurdu.

Ülkesine yönelik Rus saldırılarının durdurulması ve savaşın adil barışla sona erdirilmesine yönelik çabaları sürdürmeye hazır olduğu için Trump'a teşekkür ettiğini belirten Zelenskiy, "Çok güzel bir sohbet oldu." ifadesini kullandı.

ZELENSKİY: BARIŞ İÇİN HAZIRIZ

Zelenskiy, Trump'ın ABD'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmeye dair kendisini bilgilendirdiğini aktararak, "İlişkilerimizin bu kadar iyi olması ve ittifak ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaya çalışması önemli." açıklamasında bulundu.

Görüşmede Ukrayna'nın savunma imkanlarını artırmak için gerekli önlemlerin ele alındığını belirten Zelenskiy, barışın sağlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Volodimir Zelenski, bundan sonra Trump ile daha sık telefonla görüşeceklerini bildirdi.

TRUMP'TAN RUSYA'YA 50 GÜNLÜK SÜRE

Trump, "Rusya'ya karşı çok mutsuzum, onlardan memnun değilim. Anlaşma olmazsa 50 gün içinde çok ağır gümrük vergileri uygulayacağız" ifadelerinin kullandı. Trump, "50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız." dedi.

Trump, "Bugün Ukrayna’ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık." diyerek, ABD’nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıkladı.