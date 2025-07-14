ABD Başkanı Trump'tan Putin'e gözdağı! Yaptırım için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün verdiği röportajda pazartesi gününü işaret ederek, "Rusya ile ilgili çok önemli bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir araya geldi. Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli değerlendirmelerde bulunan Trump, "Rusya'ya karşı çok mutsuzum, onlardan memnun değilim. Anlaşma olmazsa 50 gün içinde çok ağır gümrük vergileri uygulayacağız" ifadelerinin kullandı.

İşte Trump'ın açıklamalarından satır başlıkları:

"Bu çok büyük bir onur, dostum burada. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. NATO Genel Sekreteri çok saygı duyulan biri, harika bir iş çıkarıyor, çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Ben çok mutsuzum Rusya’ya karşı, memnun değilim, bunu konuşacağız. Başka bir gün karar vereceğiz, çok mutsuzum kendisine karşı, 15 gün içinde anlaşmada bulunamazsak çok sert gümrük vergileri uygulayacağız.İkincil vergiler olacak.

"PUTİN HAYAL KIRIKLIĞI"

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa 350 milyar dolar harcadık. Sona ersin istiyoruz, be benim savaşım değil, Biden’ın savaşı, Başkan Putin’e karşı haya kırıklığına uğradık, bir sonuca varamadık. Bunların sonucunda ikincil gümrük verileri uygulayacağız, yüzde 100’ün üzerinde olacak, dilerim yapmak zorunda kalmayız. Dünyanın en iyi füzelerine ve askeri uçaklarına sahibiz, İran’da gördünüz, hedeflerimizi vurduk. Bunun 24 yıldır tatbikatını yaptık, İran nükleer bomba elde etmeye çalışıyor. En iyi füzelerle gerçekleştirdik.

"EN İYİ SİLAHLARI NATO'YA GÖNDERECEĞİZ"

AB ülkeleri biliyor, onlara silahlar göndereceğiz ve karşılığını ödeyecekler. ABD üretecek ve bu bağlamda geçtiğimiz toplantı çok önemliydi, yüzde 5’lik bir anlaşma yaptık, çok paraları var. En iyi silahları üretiyoruz ve en iyi silahları NATO’ya göndereceğiz. Mark’ın da önerisiyle füzeleri Almanya’ya teslim edeceğiz. NATO koordinesini yapacak, en yüksek seviyeli silahları üretip NATO’ya göndereceğiz, ülkeler de bu silahları koyacak.

"50 GÜN İÇİNDE SORUN ÇÖZÜLMEZSE..."

Elimizde çözemediğimiz sadece Rusya kaldı ve mutlu değilim. Ukrayna bir şey yapmak istiyor bu konuda, bu savaş asla başlamaması gereken bir savaştı. Ben başkan olsam bu gerçekleşmezdi, Putin ile görüşürdük, konuşurduk sık sık. Görevde değildim, dışarıdan izliyordum ve savaş olacak diyordum, Biden tam tersini söyledi ve savaş başladı. Büyük bir karmaşaydı, 500-600 binden fazla insan hayatını kaybetti. 50 gün içinde bu sorun çözülmezse ikincil gümrük verilerini uygulayacağız. Sadece konuşma gerçekleşiyor ve füzeler Kiev’e gidiyor ve bunun sona ermesi gerekir. Milyarlarca dolarlık bir ekipman NATO’ya verilecek ve savaş alanına gidecek. Ukrayna hakkında ne derseniz deyin şansları yoktu. Savaş ekipmanlarını göndermesek şansları olmazdı. Ancak cesaretleri var ve cesaretle savaştılar. Ekipmanları azalıyor ve Rusya da güçlü ve olumlu adım attılar ancak birçok dron ve füze ile şehirleri vuruyorlar, Rusya felaket yaşatmak için yapıyor ve alt yapıları da vuruyorlar. Bunun Ukrayna ve Rusya üzerine etkisi olacaktır. Ukrayna bir barış istiyor ve sözlerinden dönmeyeceklerinden eminim. Yapılması gerekeni yapacaklarını düşünüyorum, her iki yandan da çok kayıp oldu. Güçlü ve sürdürülebilir bir anlaşma olacağını düşünüyorum.”