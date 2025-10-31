Vietnam'da sel felaketi! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

Vietnam'da rekor düzeyde yağışların neden olduğu seller, geçtiğimiz günlerde ülkenin orta kesiminin büyük bir kısmını sular altında bıraktı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan eski imparatorluk başkenti Hue ve Hoi An şehri en çok etkilenen şehirler oldu. Hue ve Hoi şehirlerinde bazı evler çatılarına kadar su altında kaldı.

Hoi An şehrinde bugün itibarıyla sel suları çekilmeye başladı. Şiddetli yağış nedeniyle sular altında kalan Hoi An şehrinde yaşayanlar, su seviyesinin düşmesiyle temizleme çalışmalarına başladı.

BİLANÇO ARTIYOR

Hükümetten yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e yükseldiği kaydedilirken 11 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel 116 bin evin sular altında kalmasına, 5 bin hektarlık ekili arazinin sular altında kalmasına, yolların ve demiryollarının hasar görmesine ve birçok bölgede ulaşım ve elektrik kesintilerine neden oldu.