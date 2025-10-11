Menü Kapat
19°
 | Berkay Alptekin

Meksika'da sel felaketi! Çok sayıda ölü var

Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Felakette en az 27 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev ve okul zarar gördü.

11.10.2025
11.10.2025
'nın 32 eyaletinden 31'inde şiddetli etkili olurken, felaketi beraberinde getirdi. Nehirler taştı, ve meydana geldi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Hidalgo eyaletindeki sivil koruma yetkilileri, 16 kişinin meydana gelen felaketlerde hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer en az bin ev ile yüzlerce okulun zarar gördüğünü aktardı. Puebla Eyalet Valisi Alejandro Armenta ise heyelan nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de kayıp olduğunu ifade etti. Veracruz eyaletinde ise 2 kişi hayatını kaybetti.

SAVUNMA BAKANLIĞI BİNLERCE PERSONEL GÖREVLENDİRDİ

Meksika Savunma Bakanlığı, selden etkilenen bölgeleri izlemek, mahsur kalanları tahliye etmek ve temizlik çalışmaları için 5 bin 400'den fazla personel görevlendirdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Halka destek olmak, yolları açmak ve elektrik hizmetlerini eski haline getirmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

