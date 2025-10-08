Menü Kapat
16°
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Heyelan otobüsü yuttu! Hindistan'da sel felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde şiddetli yağışlar heyelana neden oldu. Bir otobüs toprak altında kaldı, 15 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 10:54

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana geldi. Eyalette dağlık bir yolda seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün toprak altında kalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Otobüste 20 ila 25 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Heyelan otobüsü yuttu! Hindistan'da sel felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu’nun Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, yaralanan 3 çocuk, tedavi için yerel hastaneye kaldırıldı. Polis, kayıp yolculara ulaşmak için yapılan kurtarma çalışmalarının bugün devam edeceğini söyledi.

Heyelan otobüsü yuttu! Hindistan'da sel felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi heyelanın ardından taziye mesajı yayımladı.

Heyelan otobüsü yuttu! Hindistan'da sel felaketi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

SEL NEDENİYLE KÖY SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde ağustos ayında meydana gelen sel nedeniyle bir köy sular altında kalmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 53 kişi kayıp olarak bildirilmişti.

ETİKETLER
#yağış
#hindistan
#otobüs kazası
#heyelan
#Himachal Pradesh
#Kurtarma Çalışması
#Dünya
