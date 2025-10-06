Hastanenin yoğun bakım ünitesi alevlere teslim oldu! Çok sayıda ölü var

Hindistan'ın Jaipur şehrinde yer alan Sawai Man Singh Hastanesinin yoğun bakım ünitesi henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Yangında, yoğun bakımda tedavi gören 11 hastadan 6'sı hayatını kaybetti. Öte yandan alevlerin hastanenin diğer bölümlerine hızla yayılması büyük paniğe yol açtı.

BAŞBAKANDAN TAZİYE MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yangının, yoğun bakım ünitesindeki elektrik tesisatında yaşanan kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.