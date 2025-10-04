Menü Kapat
Canlı Yayın
19°
 Yusuf Özgür Bülbül

Almanya’da klinikte yangın çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Almanya’nın Saarbrücken kentinde bir klinikte korku dolu anlar yaşandı. Klinikte çıkan yangında en az 20 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri ise yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı...

Almanya’da klinikte yangın çıktı: Çok sayıda yaralı var!
04.10.2025
04.10.2025
saat ikonu 00:15

Almanya’nın Saarbrücken kentindeki bir klinikte çıkan yangında en az 20 kişinin yaralandığı, 100 hastanın tedavi gördüğü kliniğin sonrası kullanılamaz hale geldiği açıklandı.

EN AZ 20 YARALI

Saarbrücken Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre bu akşam SHG Sonnenberg Kliniği’nin ana binasında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri bir yangına müdahale ederken diğer yandan 100 hastanın tahliyesini gerçekleştirdi. Yangında birçoğu dumandan zehirlenen en az 20 kişi yaralandı.

Açıklamada, psikiyatri kliniğinde tedavi gören hastaların başka hastanelere sevk edildiği belirtilirken, alt katlarda başlayan ve üst katlara ulaşan yangın sonrası binanın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı. Güvenlik güçleri ise yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

